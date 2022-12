Will TV-Casanova Gigi Birofio im Dschungelcamp Sex haben?

Wird es mit Gigi Birofio im Dschungelcamp besonders heiß hergehen? Nach zahlreichen Kuppelshows und einem gescheiterten Treuetest bei Temptation Island V.I.P. wagt sich der Realitystar nun ab dem 13. Januar an das Abenteuer im australischen Busch. In den bisherigen Formaten war der TV-Casanova nicht nur den Partys und dem Alkohol zugeneigt, sondern auch den Frauen. Sex vor laufender Kamera war für Gigi bisher kein Problem – kann das auch im Dschungelcamp passieren?

Im Interview mit RTL plauderte der 23-Jährige über seine Teilnahme und seine Pläne im Dschungel. "Ich bin ehrlich, ich hatte viel vor und wollte der Erste sein, der im Dschungel Sex hat – wie Tarzan und Jane", meinte der Italiener. Inzwischen glaubt Gigi aber, dass er andere Sorgen haben werde: "Es gibt kein Essen, keine Zigaretten, keine Hygiene, man ist gestresst und muss sich den Hintern mit Blättern abputzen, da hat man gar keinen Kopf für Frauen", vermutete der ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmer.

Der einstige Prominent getrennt-Kandidat ist aber ohnehin nicht Single. Nach dem desaströsen Auftritt bei "Temptation Island V.I.P." mit seiner damaligen Partnerin Michelle Daniaux, inklusive Trennung, hat Gigi eine neue Frau an seiner Seite. Er versicherte sogar, dass ihm seine Freundin während seiner Zeit im Dschungel am meisten fehlen werde.

