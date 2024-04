Nicht nur Kim: Auch diese Stars verteilten Ohrfeigen im TV

Kim Virginia Hartung (28) musste bei Prominent getrennt die Koffer packen, weil sie Kontrahent Max Bornmann eine Ohrfeige verpasste. Ein Skandal, der nicht zum ersten Mal vorkommt. Andere Promis machten es bereits vor. Beispielsweise schrieb Yeliz Koc (30) mit ihrer Backpfeife Bachelor-Geschichte. Als sie 2018 ihr TV-Debüt in der Staffel von Rosenverteiler Daniel Völz (39) hatte, schien anfänglich alles in eine romantische Richtung zu laufen. Es kam sogar zu einem innigen Kuss auf einer Dachterrasse. Doch dann schickte Daniel Yeliz nach Hause – und sie verpasste ihm zum Dank eine Ohrfeige. Noch nicht ganz so lange her ist die Auseinandersetzung zwischen Walentina Doronina (23) und Gigi Birofio (24) im Sommerhaus der Stars...

Schon beim Einzug der Nachrücker Gigi und Dana Feist wurde klar: Zwischen ihnen und Walentina herrscht dicke Luft. Als die Kandidaten dann zusammen am Lagerfeuer saßen, eskalierte die Situation. Dem Reality-Gigolo entglitt die Hand und er traf nicht nur Walentinas Partner Can Kaplan, sondern auch die Influencerin selbst. Die Konsequenz: RTL schickte Gigi und Dana nach Hause. Im Anschluss mussten auch Walentina und Can zum Zwecke der Deeskalation gehen. Die beiden gingen aber sogar noch einen Schritt weiter und klagten unter anderem gegen den Produktionsleiter.

Aber nicht nur deutschen Stars rutscht mal die Hand aus. Bei den Oscars 2022 machte Chris Rock (59) auf der Bühne einen unangemessenen Witz über Jada Pinkett-Smith (52). Deren Gatte Will Smith (55) fand das gar nicht witzig – er stürmte auf die Bühne und schlug den Komiker ins Gesicht. Ein Skandal, der dem Hollywoodstar kurzzeitig zum Verhängnis wurde: Die Filmbranche cancelte ihn und auch die Academy Awards schlossen ihn vorerst aus. Einige Wochen nach der Preisverleihung entschuldigte Will sich zwar, doch richtige Freunde scheinen er und Chris immer noch nicht wieder zu sein.

Anzeige Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Will Smith und Chris Rock bei den "Oscars" 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von solchen Aktionen im TV? Ich finde, das geht gar nicht! Man sollte nie zuschlagen... Na ja, ich finde das nicht so wild... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de