"Kauderwelsch": Donald Trumps Aussagen sorgen für Verwirrung

Geht es ihm gut? Donald Trump (77) muss sich derzeit vor Gericht verantworten – dem Präsidentschaftsanwärter wird vorgeworfen, Schweigegeld in Höhe von rund 121.500 Euro an die Pornodarstellerin Stormy Daniels (45) bezahlt zu haben. Um das zu verschleiern, habe der Politiker Geschäftsunterlagen gefälscht. Seit rund zwei Wochen steht der 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika nun vor Gericht – doch nach der letzten Verhandlung wirkt er etwas verwirrt. "Vielen Dank an alle. Der heutige Tag war atemberaubend in diesem Raum. Es war atemberaubend. Erstaunliche Zeugenaussagen. Dies ist ein Fall, der niemals hätte eingereicht werden dürfen, und es war wirklich ein unglaublicher Tag", äußerte er sich nach einem Prozesstag gegenüber wartenden Reportern. Auf X werden jedoch schnell hämische Kommentare laut. "Er klingt, als wäre er 150 Jahre alt", meint ein User und ein anderer schreibt: "Er ist definitiv außer Atem".

Andere Nutzer haben es hingegen auf den Wortschatz des Unternehmers abgesehen. "'Erstaunlich', 'unglaublich'. Er braucht neue Wörter!", rät ein Kritiker und ein anderer meint: "Er wird jeden Tag schlimmer. Das war Kauderwelsch". Doch auch Unterstützer kommentieren den Clip. "Trump ist der Präsident des Volkes. Er wird frei sein", ist sich ein Fan sicher.

Aufgrund des Prozesses verpasste Donald auch den Geburtstag seiner Ehefrau Melania. Dennoch ließ er es sich nicht nehmen, der Mutter seines Sohnes Glückwünsche zu übermitteln. "Zunächst möchte ich meiner Frau Melania alles Gute zum Geburtstag wünschen. Es wäre schön, mit ihr zusammen zu sein, aber ich bin im Gerichtsgebäude wegen eines manipulierten Gerichtsprozesses", äußerte sich Donald laut Bunte gegenüber einiger Reporter vor dem Gerichtsgebäude gesagt haben.

