Heimatreise: Was erwartet Prinz Harry bei seiner Rückkehr?

Prinz Harry (39) wird am 8. Mai in seine Heimat reisen, in der sich in den vergangenen Jahren schleichend eine Kluft zwischen ihm und seiner Familie gebildet hat. Zwar fliegt er hauptsächlich für das Jubiläum seiner Invictus Games nach London, doch vermutlich wird er seinem krebskranken Vater König Charles III. (75) ebenfalls einen Besuch abstatten. Doch was genau erwartet ihn da eigentlich – wird er mit offenen Armen empfangen oder eher mit erdrückender Stille? "Der König hat Harry immer die Tür offen gehalten, aber das bedeutet nicht unbedingt, dass er immer freundlich empfangen wird", erklärt Richard Fitzwilliams The Sun dazu.

Doch in den vergangenen Monaten hat sich im britischen Königshaus plötzlich alles verändert. Denn neben Charles leidet auch Prinzessin Kate (42) an Krebs. Somit könnte es gut möglich sein, dass der Monarch sich einfach nur mit seinem Sohn versöhnen und vergessen möchte, was Harry und Herzogin Meghan (42) den Blaublütern einst vorgeworfen haben. "Es wird seine Zeit brauchen. Aber es ist klar, dass sich die Situation in den vergangenen Wochen über alle Erwartungen hinaus verändert hat", ist sich der Adelsexperte sicher.

Noch vor einem Jahr war das Problem Harry im britischen Königspalast sehr präsent. Nach pikanten Interviews, einer Dokumentation und einem Buch mit vielen Vorwürfen herrschte Eiszeit zwischen den Sussexes und den britischen Royals. Doch inzwischen sollen sie im Palast eine deutlich kleinere Rolle spielen. Viel mehr hoffen die Fans, dass Charles und Kate wieder vollständig genesen. Eine gute Nachricht gab es in dieser Woche dazu bereits: Der Regent wird ab Dienstag wieder öffentliche Termine wahrnehmen.

Getty Images Prinz Charles und Herzogin Kate im Juni 2016

Getty Images König Charles und Prinz Harry im April 2019

