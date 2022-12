Fürs Dschungelcamp verplappert: Gigi Birofio ist vergeben!

Gigi Birofio geht wohl doch nicht solo durchs Leben! Bei Temptation Island V.I.P. testete der Italiener die Beziehung mit seiner Partnerin Michelle Daniaux. Das Ganze ging aber gewaltig daneben und die beiden gingen noch in dem Format getrennte Wege. Die Wiedersehensshow steht bislang noch aus. Dennoch scheint sich der Realitystar nun verplappert zu haben. Im Zuge seiner baldigen Dschungelcamp-Teilnahme erwähnte Gigi seine Freundin!

Im Interview mit RTL sprach der 23-Jährige über seine anstehende Zeit im australischen Busch. Dabei kam auch die Frage auf, was er im Dschungelcamp am meisten vermissen wird. Daraufhin plauderte Gigi aus, was ihm besonders fehlen wird: "Mein Mädchen." Beim Gedanken, wie sehr er sie vermissen wird, wurde der einstige Ex on the Beach-Teilnehmer gar poetisch: "Ich glaube, ich werde so konzentriert sein und so viel Ablenkung haben, dass ich nur, wenn ich allein bin und in die Sterne gucke, ihr Gesicht im Himmel sehen werde."

Wer seine Freundin ist, verriet er aber nicht. Ein erneutes Comeback mit Michelle scheint unwahrscheinlich, nachdem sich das Ex-Paar erst vor wenigen Tagen im Netz fies beleidigt hatte. Stattdessen wird Gigi eine Turtelei mit Love Island-Star Dana Feist nachgesagt. Aufmerksame Fans glauben erkannt zu haben, dass er sich für seine Instagram-Storys schon mehrmals in ihrer Wohnung gefilmt hat.

RTL Michelle Daniaux und Luigi Birofio bei "Temptation Island V.I.P."

Getty Images Luigi Birofio, Realitystar

RTL / Markus Hertrich Dana, "Are You the One?"-Kandidatin

