"Temptation Island"-Finale: Sind Michelle und Gigi getrennt?

Eiskalte Stimmung bei Temptation Island V.I.P.. Am Montagabend stand das letzte Lagerfeuer für Michelle Daniaux und Luigi Birofio an. Das Reality-Paar testete in der Show seine Liebe und stellte sich dem ultimativen Treuetest. Doch schon in den vergangenen Folgen zeigte sich, dass ihre Beziehung auf der Kippe stehen könnte. Aber wie steht es nun um die beiden: Sind Michelle und Gigi nach "Temptation Island V.I.P." noch ein Paar?

Das Finale von "Temptation Island V.I.P." endete für Michelle und Gigi ganz schön explosiv – und laut. Schon zuvor schaukelte sich die Stimmung zwischen ihnen hoch. "Schlussendlich war das Problem aber kein Verführer und auch keine Verführerin. Das Problem war eigentlich eher, wie ihr übereinander gesprochen habt", fasste Moderatorin Lola Weippert (26) zusammen. Dass die Beziehung der beiden gescheitert ist, schien offensichtlich. Doch während Gigi bereit war, für seine Michelle zu kämpfen, stand die Entscheidung der Blondine bereits fest. "Liebe bringt nichts am Ende des Tages", erklärte sie. Um das Aus der Beziehung zu unterstreichen, verließ sie das Studio am Ende allein.

Ein Paar, bei dem es im Verlauf der Sendung wesentlich besser zu laufen schien, waren Aurelio Savina (44) und seine Freundin Lala Aluas. Bereits beim Wiedersehen am letzten Lagerfeuer fielen sich der Ex-Teilnehmer von Die Bachelorette und seine Liebste um den Hals. "Hier gehört sie hin. Genau hier bei mir", meinte er und konnte "Temptation Island V.I.P." schließlich wiedervereint mit seiner Lala verlassen.

RTL / Seapoint Luigi Birofio und Michelle Daniaux bei "Prominent getrennt" 2022

Instagram / michelledaniaux Michelle Daniaux, Reality-TV-Star

RTL / Frank J. Fastner Aurelio Savina und Lala Aluas, "Temptation Island V.I.P."-Paar 2022

