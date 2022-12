Erstes Familienbild: Chris Töpperwiens Sohn ist auf der Welt

Chris Töpperwien (48) und seine Nicole sind happy! Der Reality-TV-Star und seine Liebste verrieten im Sommer dieses Jahres wundervolle Neuigkeiten: Sie werden erstmals Eltern! Mit blauem Konfetti enthüllten sie auf einer Gender-Reveal-Party das Geschlecht ihres Babys: Es ist ein Junge. Die beiden freuen sich, ihr Glück mit ihren Followern im Netz teilen zu können. Und nun gab es ein ganz besonderes Update: Chris und Nicoles Sohn ist auf der Welt!

Das verkündete der Unternehmer mit einem niedlichen Familienbild auf Instagram: "In der Sekunde, in der du deinen Sohn zum ersten Mal in Händen hältst, bleibt die Welt stehen. Denn jetzt ist es die perfekte Welt und sie dreht sich von nun an um dich", schrieb Chris zu dem Foto, auf dem die frischgebackenen Eltern ihren Nachwuchs ganz verliebt anschauen. Zudem verrieten der Gastronom und Nicole auch den Namen ihres Sohnes.

"Unsere kleine perfekte Welt: Lino", heißt es weiter zu dem Posting. Lino kam am 22. Dezember auf die Welt, wie Chris mithilfe eines Hashtags verriet. Seine Fans sind wegen der Baby-News ganz aus dem Häuschen: "Ich wünsche euch nur das Beste. Das ist der schönste Moment und wird es immer bleiben."

