Chris Töpperwiens Frau gibt erste Einblicke nach der Geburt

Nicole Töpperwien genießt ihr junges Mama-Glück offenbar in vollen Zügen. Im Sommer hatten Chris Töpperwien (48) und seine Ehefrau verkündetet, dass sie zum ersten Mal Eltern werden. Dass der Reality-TV-Star und seine Liebste einen Jungen erwarten, enthüllten sie schließlich mit kleinen Kanonen, aus denen blaues Konfetti schoss. Pünktlich zum Weihnachtsfest teilten die zwei mit ihren Followern, dass ihr Sohnemann bereits auf der Welt ist. Im Netz gewährt Chris' Frau nun Einblicke in ihre erste Woche als Mama.

Via Instagram teilte Nicole am Montag einige Updates als frischgebackene Mama. Ebenso wie ein niedliches Bild, was ihren schlafenden Wonneproppen zeigt, gab sie auch einige Updates nach der Entbindung. So veröffentlichte sie Spiegelselfies, die sie nach dem ersten und fünften Tag nach der Geburt zeigen. Damit verdeutlichte die Blondine, dass ihr Bäuchlein sich bereits langsam zurückbildet. Auch in Sachen Wassereinlagerungen gab Nicole einen ehrlichen Einblick.

Auch Papa Chris geht in seiner Rolle als Papa total auf. "In der Sekunde, in der du deinen Sohn zum ersten Mal in Händen hältst, bleibt die Welt stehen. Denn jetzt ist es die perfekte Welt und sie dreht sich von nun an um dich", schrieb der 48-Jährige zu dem Instagram-Post, in dem er die Geburt seines Sohnes verkündete.

Anzeige

Instagram / nicoleekatharina Nicole Töpperwien, fünf Tage nach der Entbindung ihres Sohnes

Anzeige

Instagram / chris.toepperwien Chris Töpperwien und seine Partnerin mit ihrem Baby, Dezember 2022

Anzeige

Instagram / chris.toepperwien Nicole und Chris Töpperwien im August 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de