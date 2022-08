Mit Konfetti-Kanonen: Chris Töpperwien verrät Babygeschlecht

Chris Töpperwien (48) ist überglücklich. Ende Juni verkündeten der Goodbye Deutschland-Star und seine Frau Nicole, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Mit der Verkündung der freudigen Nachrichten ließ sich das Paar jedoch ein wenig Zeit. Das Geschlecht ihres noch ungeborenen Kindes behielten der TV-Star und seine Liebste für sich – bis jetzt. Chris verkündete nun voller Freude, ober er Vater eines Jungen oder eines Mädchens wird.

In einem kurzen Clip, den der 50-Jährige in seiner Instagram-Story teilte, feuern er und seine Frau Konfetti-Kanonen auf ihrer Gender-Reveal-Party ab. Die Farbe der bunten Papierschnipsel verrät: Sie bekommen einen Jungen! Voller Freude klatscht der TV-Star beim Anblick des blauen Konfetti in die Hände. Auch die werdende Mama freut sich offensichtlich darüber, dass sie und Chris einen kleinen Sohn erwarten.

Doch bevor es so weit ist, muss das Paar noch so einiges erledigen. "Wir müssen das Kinderzimmer einrichten, wir müssen noch Möbel kaufen. Wir müssen noch Kleidung kaufen", zählte der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer im Interview mit RTL auf. Bis Weihnachten haben die werdenden Eltern dafür Zeit – dann soll laut errechnetem Geburtstermin ihr Kind das Licht der Welt erblicken.

Instagram / chris.toepperwien Chris und Nicole Töpperwien um Juni 2022

Instagram / chris.toepperwien Nicole und Chris Töpperwien im April 2022

Instagram / chris.toepperwien Nicole und Chris Töpperwien im Juni 2022

