Wegen Botschaft: Fans in Sorge um Aisleyne Horgan-Wallace

Was ist bei Aisleyne Horgan-Wallace (44) los? Im Netz begeistert das Model mit ihrem Content fast 600.000 Fans. Bei OnlyFans verdient sie mittlerweile sogar richtig Geld. Und auch im britischen Reality-TV konnte sie sich einen Namen machen. Sie nahm unter anderem 2006 an der siebten Staffel der UK-Version von Big Brother teil. Doch trotz ihrer laufenden Karriere schien etwas nicht zu stimmen: Aisleyne beunruhigte mit einer kryptischen Botschaft.

In ihrer Instagram-Story postete Aisleyne eine Zeile, die ihre Fans offenbar in Unruhe versetzte. "Manchmal merkt man gar nicht, dass man versinkt, wenn man versucht, andere zu retten", lautete das Zitat in dem Post. Die 44-Jährige ließ das unkommentiert stehen und ihre Community schien durch diesen nachdenklichen Satz beunruhigt. Wenig später meldete Aisleyne sich mit einem Statement: "Ihr seid so einfühlsam. Ich liebe es, eure Nachrichten zu lesen. [...] Tut mir leid, dass meine Storys deprimierend waren. Ich poste das wahre Leben, weil es mir und anderen hilft."

Mittlerweile scheint es Aisleyne aber wieder deutlich besser zu gehen. Am 28. Dezember feierte sie nämlich ihren Geburtstag. Jetzt finden sich in ihren Storys vor allem gut gelaunte Aufnahmen, die zeigen, wie ausgelassen sie ihren Ehrentag feierte. "Danke an alle, die mir auf dieser Reise geholfen haben. Empathie ist unbezahlbar. Ihr bringt mich durch meine dunklen Zeiten und hebt mich hoch", freut sie sich.

Instagram / aisleyne1 Aisleyne Horgan-Wallace, September 2022

Instagram / aisleyne1 Aisleyne Horgan-Wallace, Model

Instagram / aisleyne1 Aisleyne Horgan-Wallace, "Big Brother"-Teilnehmerin

