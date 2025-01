Aisleyne Horgan-Wallace starb beinahe an gefälschtem Ozempic

Aisleyne Horgan-Wallace (46), bekannt aus der siebten Staffel von Big Brother-UK, offenbarte in einem Interview mit Closer eine erschreckende Erfahrung: Sie habe sich nach der Einnahme von gefälschtem Ozempic in Lebensgefahr befunden. Die Reality-Darstellerin, die ihren Angaben zufolge durch eine Gewichtszunahme von rund 13 Kilogramm zu diesem Schritt verleitet wurde, hatte das Medikament illegal auf dem Schwarzmarkt erworben. Kurz nach der Anwendung litt sie unter schwerem Erbrechen, Durchfall und verschwommener Sicht. "Ich dachte, ich werde sterben", beschrieb sie die dramatische Situation.

Die Substanz Ozempic, eigentlich ein Medikament zur Behandlung von Typ-2-Diabetes, hat in den letzten Jahren als Mittel zur Gewichtsreduktion weltweit an Popularität gewonnen. Doch der Hype darum führte auch zu einem gefährlichen Schwarzmarkt für gefälschte Produkte. Laut der Weltgesundheitsorganisation häufen sich Berichte über gefälschte Chargen, besonders in Ländern wie Großbritannien, den USA und Brasilien. Experten warnen jetzt vor den gesundheitlichen Risiken solcher nicht regulierter Medikamente, die giftige Substanzen oder falsche Wirkstoffe enthalten können. "Es war ein leichtfertiger Fehler, aber ich habe daraus gelernt", so Aisleyne rückblickend.

Aisleyne wurde im Vereinigten Königreich vor allem durch ihre Teilnahme an "Big Brother" im Jahr 2006 bekannt. Bereits in der Vergangenheit sprach sie offen über Selbstoptimierungen und die Probleme, die es ihr bereitet, ihr Gewicht zu halten. Ihre jüngste Erfahrung zeigt nun, wie weit Menschen manchmal gehen, um schnellen Lösungen nachzujagen – und wie gefährlich solche Wege sein können. Fans drücken die Daumen, dass Aisleyne dieses Erlebnis bald vollständig überwindet und andere Abnehmwillige durch ihre Transparenz vor ähnlichen Fehlern bewahrt.

https://www.instagram.com/p/C2DCTf3odcb/?hl=de Aisleyne Horgan-Wallace im Januar 2024

Backgrid/ActionPress Aisleyne Horgan-Wallace und Jessica Alves im November 2024

