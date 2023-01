Nach Blutungen: Yasin und Samira Cilingir posieren happy

Samira und Yasin Cilingir (31) lassen 2022 hinter sich. Die beiden Love Island-Stars erwarten derzeit ihr zweites Kind. Doch die Schwangerschaft ist alles andere als leicht: Bei der Influencerin wurde nämlich ein Hämatom an der Plazenta festgestellt, weswegen sie Schmerzen und Blutungen hatte. Im schlimmsten Fall würde ihr eine Fehlgeburt drohen. Doch für den Silvesterabend ließen die beiden den Kummer für kurze Zeit hinter sich: Samira und Yasin teilten ein glückliches Familienbild.

Auf Instagram veröffentlichte der Reality-TV-Star ein niedliches Bild, auf dem er und Samira mit ihrem Sohn Malik posieren und in die Kamera grinsen. "Ich möchte mich bei euch bedanken für das Jahr 2022, ihr gebt uns so viel Kraft in dieser schweren Zeit und motiviert uns immer wieder aufs Neue", schrieb Yasin dazu und wünschte seinen Fans einen guten Rutsch. Auf dem Foto scheinen die zwei wenigstens für einen kurzen Moment die Sorgen vergessen zu haben.

Samira selbst meldete sich auch bei ihren Fans und erzählte, wie es ihr derzeit geht. Sie habe den Silvesterabend nicht voll und ganz genießen können: "Ich war so müde, ich war irgendwie so fertig. [...] Ich glaube, mein Körper hat auch gesagt: 'Nee, ich brauche Ruhe.' Dann sind wir nach Hause gefahren und ich bin auch vor Mitternacht Uhr eingeschlafen", berichtete die Sommerhaus-Teilnehmerin.

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira Cilingir mit ihrem Sohn, November 2022

Instagram / yasin__ca Samira und Yasin Cilingir, "Love Island"-Traumpaar

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira, ehemalige "Love Island"-Kandidaten

