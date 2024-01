Therapie sinnlos: Retten Samira & Yasin Cilingir ihre Liebe?

Werden Samira und Yasin Cilingir (32) wieder ein glückliches Paar? Die Ehe der Love Island-Stars steht schon länger auf der Kippe. Bereits vor der Geburt ihres zweiten Kindes, Töchterchen Medina-Ināya, hatten sie mit einer Paartherapie begonnen, um ihre Beziehung zu stärken. Doch der Therapeut verstarb. Mittlerweile haben die Influencer sogar eine Pause eingelegt, weil es mit ihnen einfach nicht funktioniere. Auch eine weitere Paartherapie würde in Samiras Augen aktuell nicht helfen.

"Eine Paartherapie wäre wahrscheinlich das Beste und Sinnvollste jetzt, aber da muss man schauen: Gerade bringt es nichts, weil [...] ich die letzte Woche gemerkt habe, dass ich sehr gereizt bin. Wenn wir jetzt miteinander sprechen würden, würde es nicht funktionieren", vermutet die Hamburgerin in ihrer Instagram-Story. Bei ihr habe sich so viel angesammelt, dass alles zu viel ist. Sie brauche Zeit für sich und müsse erst mal runterkommen: "Seit ich die Stillpille nehme, fühle ich mich komisch. Ich weiß nicht. Vielleicht wegen dieser Hormone oder so."

Ihr früherer Paartherapeut sei sehr gut gewesen. Einen geeigneten Ersatz zu finden, sei jedoch eine große Herausforderung. "Es ist heutzutage sehr schwer, einen wirklich Guten zu finden. Da müssen wir uns jetzt aber wirklich ransetzen, damit das funktioniert", erklärt Samira.

Instagram / samira.bne Yasin und Samira Cilingir mit ihrem Sohn Malik

Instagram / samira.bne Samira Cilingir, Influencerin

Instagram / samira.bne Samira und Yasin Cilingir mit ihrem Sohn

