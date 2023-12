Wie lange geht Yasin und Samira Cilingirs Beziehungspause?

Yasin (32) und Samira Cilingir durchleben gerade eine schwierige Phase. Vor wenigen Wochen verkündete der ehemalige Love Island-Teilnehmer, dass er und seine Frau Samira eine Beziehunsgpause machen. Da sie vor ihren zwei Kindern nicht streiten wollen, halten die beiden das für die beste Lösung. Bisher scheint es noch keine weiteren Annäherungsversuche gegeben zu haben. Wie viel Zeit wollen Yasin und Samira sich für ihre Pause noch geben?

"Ich würde mir wünschen, dass es erst dann weitergeht, wenn wir wirklich alles ausgesprochen haben. Bisher kam es nicht richtig dazu, weil wir sehr mit meinen Eltern beschäftigt waren", betont der 32-Jährige in seiner Instagram-Story. Es würde nichts bringen, wenn sie alles einfach hinter sich lassen, ohne richtig an sich und ihrer Beziehung zu arbeiten: "Das würde in drei Monaten wieder platzen. Daher nehmen wir uns die Zeit, auch wenn es länger dauert." Wie lange genau sie anpeilen, lässt der Reality-TV-Star nicht durchblicken.

Yasin und Samira hatten schon mithilfe einer Paartherapeutin versucht, an ihrer Ehe zu arbeiten – die Sitzungen haben ihnen auch geholfen. Doch die Therapeutin ist vor Kurzem verstorben. Danach habe das Ehepaar nach keinem neuen Ansprechpartner gesucht. "Danach haben wir uns Schritt für Schritt aus den Augen verloren, weil wir nicht weiter nach einem gesucht haben. Auch das einander schätzen ging langsam weg", erklärt der zweifache Vater.

Instagram / samira.bne Samira und Yasin, ehemalige "Love Island"-Kandidaten

Instagram / samira.bne Yasin und Samira Cilingir mit ihrem Sohn Malik

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira Cilingir mit ihrem Sohn Malik an Silvester 2022

