Nach Klinikaufenthalt: Kate Beckinsale hat neues Filmprojekt

In den vergangenen Monaten besorgte Kate Beckinsale (50) ihre Fans, als sie sich mehrfach aus dem Krankenhaus meldete. Was genau die Schauspielerin dorthin brachte, ist unklar. Doch nun scheint sie wieder einsatzbereit zu sein – denn Kate steht wieder vor der Kamera. Wie durch das US Magazine bekannt wird, soll sie zusammen mit Scott Eastwood (38) in dem Drama "Stolen Girl" mitwirken. Darin wird sie vermutlich in die Rolle einer Frau schlüpfen, die bereits mehrere Jahre auf der Suche nach ihrer Tochter ist. Diese wurde von ihrem Vater entführt. Der Streifen soll sich aktuell in der Vorproduktion befinden. Wann genau ihre Fans Kate im Kino bewundern können, ist nicht bekannt.

Aus dem Krankenhaus entlassen wurde Kate Mitte April. Nur wenig später zeigte sie sich schon motiviert, in ihren Alltag zurückzukehren. So teilte sie bei Instagram Videos von sich in Sportkleidung im Fitnessstudio. Unterstützung bekam sie dabei von einem Hund, der am Ende auch mit ihr erschöpft am Boden lag. "Also. Früher war Fitness meine Leidenschaft", schrieb die "Van Helsing"-Darstellerin etwas selbstironisch unter die Clips. Ihre Fans waren jedenfalls froh, sie wieder so aktiv zu sehen. "Ich freue mich sehr, dich außerhalb des Krankenhauses zu sehen. Ich hoffe, du hast viele Gründe zum Schmunzeln und Lachen", freute sich nicht nur ein User in den Kommentaren.

Anfang März hatte Kate sich erstmals aus der Klinik gemeldet. Im Netz hatte sie ein Selfie von sich geteilt, auf dem sie mit deutlich verweinten Augen in die Kamera geblickt hatte und man ihr die Erschöpfung ansehen konnte. "Vielen Dank an diejenigen, die uns lieben und unterstützen, wenn es scheiße ist", hatte die Britin unter dem Schnappschuss gemeint. In den darauffolgenden Wochen postete sie immer wieder Fotos im Krankenhausbett. Gründe nannte sie keine. Erst nach ihrer Entlassung gab es einen Hinweis: Auf einem Bild, auf dem Kate sichtlich besser gelaunt ist, trägt sie ein T-Shirt mit der Aufschrift "Überlebende von Bauchbeschwerden".

Instagram / katebeckinsale Kate Beckinsale im März 2024

Instagram / katebeckinsale Kate Beckinsale im April 2024

