Gibt es noch eine Chance bei Samira und Yasin Cilingir?

Sie gehen vorerst getrennte Wege. Yasin (32) und Samira Cilingir machen aktuell wohl nicht die einfachste Zeit in ihrem bisherigen, gemeinsamen Leben durch. Dabei galten die beiden ehemaligen Love Island-Kandidaten lange als Traumpaar des Reality-TVs. Ihre Liebe hatten ihre Kinder Malik und Medina perfekt gemacht. Doch erst vor wenigen Wochen teilten sie ihrer Community mit, eine Beziehungspause einzulegen. Samira verrät, wie die Chancen um ein Liebescomeback mit Yasin stehen.

Als ein Fan wissen will, ob sie es sich vorstellen könne, wieder mit Yasin zusammenzukommen, antwortet die Influencerin auf Instagram: "Herz, ja. Kopf, nein. 50/50." Es scheint als beschäftige Samira die Trennung von dem Vater ihrer beiden Kinder zu jeder Zeit. Dass das Ganze dabei nicht spurlos an ihr vorbeigeht, macht sie in einer weiteren Story deutlich. Auf die Frage, ob es ihr aktuell wirklich gut gehe, entgegnet sie: "Nein, aber ich glaube, das sieht man mir zurzeit auch an. Ist sehr, sehr viel, was jetzt auch an meine Psyche geht."

Ob und wann genau die Eheleute wieder zueinander finden werden, ist noch ungewiss. Auf Social Media hatte Yasin jedoch erst kürzlich deutlich gemacht, dass die nötige Arbeit an ihrer Beziehung eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen werde. "Daher nehmen wir uns die Zeit, auch wenn es länger dauert", hieß es in seiner damaligen Instagram-Story.

Instagram / samira.bne Samira Cilingir mir ihrem Kind

Instagram / yasin__ca Yasin Cilingir, Influencer

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira Cilingir mit ihrem Sohn Malik

