Ist Samira und Yasin Cilingirs Beziehungspause bald vorbei?

Vor fünf Jahren hatten sich Samira Cilingir und Yasin Cilingir (33) bei Love Island kennengelernt. Scheinbar war es für die Realitystars Liebe auf den ersten Blick, denn sie blieben zusammen und gaben sich 2021 bereits das Jawort. Ihr Familienglück wurde dann noch von ihren zwei gemeinsamen Kindern perfekt gemacht. Doch von all dem Glück scheint momentan nicht viel übrig zu sein. Seit über einem Jahr kriselt es nämlich immer wieder zwischen dem Paar. Vor wenigen Monaten entschlossen sich die Eltern dann sogar dazu, eine Beziehungspause einzulegen. Ist nun vielleicht eine Versöhnung in Sicht? Auf Instagram teilt Samira mit den Followern ein Update zu ihrem derzeitigen Beziehungsstatus. "Wir machen eine Pause und schlafen auch getrennt", schreibt sie. "Aber es geht in eine gute Richtung", merkt die Zweifachmama positiv an. Trotzdem wollen beide wohl nichts überstürzen. "Wir wollen uns Zeit lassen, damit wir richtig entscheiden", fügt sie hinzu.

Schon oft sprach die ehemalige Zugbegleiterin mit ihren Fans ganz offen über das On-off-Verhältnis zu Yasin. In der Vergangenheit zeigte sie sich jedoch deutlich weniger zuversichtlich. Vor wenigen Wochen schloss die Influencerin sogar eine Paartherapie als mögliche Lösung ihrer Ehekrise aus. "Eine Paartherapie wäre wahrscheinlich das Beste und Sinnvollste jetzt, aber da muss man schauen: Gerade bringt es nichts, weil [...] ich die letzte Woche gemerkt habe, dass ich sehr gereizt bin", erklärte Samira auf Instagram.

Der Grund für die Beziehungspause der Reality-TV-Bekanntheiten sei das Wohl ihrer gemeinsamen Kinder, wie Yasin in seiner Instagram-Story preisgegeben hatte. Beide wollen sich nicht ständig vor ihren Kids in die Haare bekommen. "Wenn ich zu Hause wäre, würden wir uns extrem streiten und das wollen wir auch nicht für die Kinder", hatte der Realitystar erläutert. Trotzdem falle ihm die Trennung von seiner Familie sehr schwer. "Natürlich wäre ich gerade liebend gerne bei den Kindern, bei der Familie, aber es funktioniert gerade nicht", hatte er geknickt festgestellt.

Instagram / samira.bne Samira und Yasin Cilingir mit ihrem Sohn

Instagram / yasin__ca Yasin Cilingir, Influencer

