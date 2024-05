"Viel geheult": Jolina Mennen wurde mit Messer angegriffen

Jolina Mennen (31) kam noch mal mit dem Schrecken davon! Die YouTuberin wurde am Mittwoch von einem Unbekannten mit einem Messer attackiert. Via Instagram meldet sie sich nach dem Angriff bei ihren Followern: "Ich bin mit einem Cut am Arm und einem Riesen-Schock ums Schlimmste herumgekommen." Der Angriff ging nicht spurlos an ihr vorbei. "Ich habe richtig viel geheult. Aber jetzt bin ich zu Hause, bin safe", gibt Jolina Entwarnung und fügt hinzu: "Ich stehe ein bisschen neben mir, weil ich nur meine Mädels und mich verteidigen wollte. So eine Situation wünsche ich wirklich niemandem."

Zuvor hatte Jolina ihr Handy auf der Toilette vergessen. Da sie ihr Telefon dort nicht mehr finden konnte, beschuldigte sie drei bis vier Männer, ihr Eigentum geklaut zu habe. Die stritten den Diebstahl ab, weswegen die Situation eskalierte. Jolina scheint Glück gehabt zu haben, wie eine Polizeisprecherin anschließend verriet: "Einer soll sie daraufhin transfeindlich beleidigt und ihr mit einem Messer eine oberflächliche Schnittwunde am Arm zugefügt haben." Zwar konnte die einstige Dschungelcamperin ihr Handy orten und wieder an sich nehmen – der Täter konnte aber flüchten. Nun ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung und verhetzender Beleidigung gegen einen 28 bis 34 Jahre alten Mann mit dunkelbraunem und kurzem Haar.

Bekannt wurde Jolina vor einigen Jahren als YouTuberin. Auf der Videoplattform veröffentlicht die 31-Jährige Beautycontent. Im Dschungelcamp wurde sie 2023 einem größeren Publikum bekannt. Dort schaffte es die Transfrau wegen ihrer Geschichte und einfühlsamen Art bis ins Halbfinale. Anschließend ging jedoch ihre Ehe mit Florian Mennen in die Brüche.

ActionPress Jolina Mennen im Februar 2023 in Hamburg

RTL Jolina Mennen im Dschungelcamp

