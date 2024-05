Fata Hasanović schwärmt von erstem Urlaub mit Baby Malik

Fata Hasanović (29) ist zum ersten Mal mit ihrem kleinen Sohnemann Malik verreist – und den Urlaub Down Under genießt sie wohl in vollen Zügen! Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht die in Dubai lebende Influencerin jetzt ein paar Schnappschüsse, die sie gemeinsam mit ihrem Baby in der australischen Stadt Melbourne zeigen. "Oh Mann, wie verrückt – unser erster gemeinsamer Urlaub", schreibt sie zu den Bildern und fügt hinzu: "Lustig, wie ich anfangs noch meinte: 'Wenn wir das Kind bekommen, können wir ja erst mal kleinere Reisen machen...' Nun ja, da sind wir nun in Australien – am anderen Ende der Welt..."

Außerdem verdeutlicht Fata in der Bildbeschreibung erneut, wie vernarrt sie in ihren kleinen Nachwuchs ist. "Manchmal frage ich mich, ob ich Malik nerve, so sehr wie ich ihn kuschle und abknutsche", scherzt die stolze Mama und betont zudem: "Aber irgendwann wird Mama ja peinlich sein, also genieße ich es noch." Auf den Fotos trägt die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin Malik auf dem Arm und schmiegt sich freudestrahlend und liebevoll an ihn.

Fata und ihr Partner Izi sind im Sommer 2023 zum ersten Mal Eltern geworden. Im vergangenen August verkündete das Paar voller Stolz, dass der kleine Malik das Licht der Welt erblickt hat. Seitdem gewährt die Beauty ihrer Community in den sozialen Medien regelmäßig Einblicke in ihr Leben als Mama. Unter anderem teilte sie vor einigen Tagen ein Foto, auf dem sie Malik umarmt. Dazu erklärte sie: "Wusstet ihr, dass wir durch Umarmungen ein Stück heilen? Wie schön ist das."

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović mit ihrem Sohn Malik in Australien, April 2024

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanovic mit ihrem Partner Izet und Sohn Malik

