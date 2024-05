Etwa keine Trennung? Cardi B und Offset haben ein Rendezvous

Cardi B (31) und ihr Ehemann Offset (32) sind eigentlich getrennt – oder doch nicht? Aktuelle Fotos der beiden lassen zumindest vermuten, dass sie wieder ein Paar sind. Gemeinsam besuchten die zwei ein Basketballspiel. Offenbar gefiel der "I Like It"-Interpretin das Date besonders. Auf den Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, trägt die Sängerin ein vielsagendes Lächeln auf den Lippen. Etwa wegen der Zärtlichkeiten des Rappers? Dieser legte jedenfalls liebevoll seine Hand auf den Rücken seiner Begleitung.

Für ihr Rendezvous schmiss sich Cardi mächtig in Schale. Die 31-Jährige kombinierte zu einem blau-weiß karierten Hemd niedliche rosa Haarclips und einen Minirock. Der Rapper begeisterte in einem dunklen Outfit mit cooler Lederjacke. Während des Basketballspiels wich Offset allem Anschein nach nicht von der Seite seiner Ehefrau. Auf einem der Fotos ist sogar zu erkennen, wie der 32-Jährige ihre Hand nimmt.

Vor wenigen Monaten verkündete die "Money"-Interpretin, dass sie und der US-Amerikaner getrennt seien. Dies bestätigte Cardi in den darauffolgenden Wochen immer mal wieder. Außerdem schoss sie mehrfach gegen ihren vermeintlichen Ex. Das Liebes-Aus war wohl nicht endgültig: Im Februar wurden die zwei am Valentinstag erwischt. Seither wird gemunkelt, dass Cardi und Offset wieder zueinandergefunden haben.

Getty Images Offset und Cardi B im Februar 2023

Getty Images Offset und Cardi B

