Schock: Versuchter Einbruch bei Samira und Yasin Cilingir

Was für ein Schreck! Yasin (32) und Samira Cilingir hatten sich bei Love Island kennen und lieben gelernt. Schnell folgte die Hochzeit sowie der erste gemeinsame Nachwuchs, Sohn Malik. Im Sommer dieses Jahres kam ihre Tochter Medina zur Welt gekommen. Doch nun kriselt es zwischen den beiden. In dieser schwierigen Zeit folgen nun die nächsten schlechten Nachrichten: Einbrecher haben offenbar versucht, in das Haus von Samira und Yasin einzubrechen!

Yasin berichtet von dem Schock in einem emotionalen Statement in seiner Instagram-Story. Unbekannte wollten sich wohl Zugang zu seinem Haus verschaffen, scheiterten jedoch glücklicherweise. "Ich habe einfach Angst um die Kids", schreibt der zweifache Vater. Die Polizei sei bereits eingeschaltet und auf der Suche nach den Tätern. "Ich habe keine Worte mehr, wirklich", sagt er fassungslos in einem Video und fügt hinzu: "Das ist krank."

Das Ehepaar durchlebt aktuell wohl eine Pechsträhne. Die beiden Realitysternchen haben eine Beziehungspause eingelegt, ob es ein Comeback gibt, ist fraglich. Doch trotz Liebeskrise ist Yasin im Beschützermodus, wenn es um seine Familie geht. Den Einbrechern droht er: "Versuche es noch einmal bei uns, dann wirst du sehen, was passiert."

Yasin Cilingir im September 2021

Yasin und Samira Cilingir mit ihrem Sohn Malik

Yasin Cilingir und seine Tochter im Juli 2023

