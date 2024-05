Elizabeth Hurley wurde wegen ihrem Sohn fast verhaftet!

Das wäre beinahe schiefgegangen! In einem Interview mit Tatler verrät Damian Hurley (22), dass seine Mutter Elizabeth Hurley (58) beinahe seinetwegen verhaftet wurde. Der Vorfall ereignete sich, als die beiden im Rahmen von Dreharbeiten für einen seiner Kurzfilme in der Schweiz waren. Damian habe seine berühmte Mutter dazu gebracht, seinen Patenonkel Hugh Grant (63) mit einem falschen Dolch durch den Züricher Flughafen zu jagen. Das blieb von den anwesenden Polizisten nicht unbeobachtet. Am Ende habe sich die Angelegenheit jedoch schnell aufklären können.

Damian und Elizabeth pflegen ein enges Verhältnis zueinander. Die Schauspielerin sei auch der Grund dafür, weshalb sich Damian so für Filme interessiere. "Als meine Mutter mir zu meinem achten Geburtstag meinen ersten Camcorder schenkte, wurde ein Despot geboren. Von diesem Moment an wollte ich nichts anderes mehr, als Filme zu schreiben und zu drehen", erklärt er im Interview. "Ich habe jeden Freund und jedes Familienmitglied, das ich in die Finger bekam, gequält, damit sie in meinen selbst geschriebenen und selbst inszenierten Kurzfilmen mitspielen, und ich habe in jedem Urlaub ganze Koffer mit Requisiten, Licht und Kostümen mitgeschleppt", erinnert sich der 22-Jährige zurück.

Auch Elizabeth stand bereits für einen Film von ihrem Sohn vor der Kamera. In dem Erotikthriller "Strictly Confidential" spielte die 58-Jährige sogar die Hauptrolle. Einige Szenen hatten es dabei ganz schön in sich – gemeinsam mit ihrer Schauspielkollegin Pear Chiravara ging Elizabeth auf Tuchfühlung, während Damian als Regisseur hinter der Kamera stand. Die heißen Szenen sorgten für viel Gesprächsstoff bei den Fans. "Ein Sohn, der seiner Mutter bei diesen Szenen Regieanweisungen gibt und eine Mutter, die einverstanden ist? In welcher Welt ist das ein normales Verhalten?", kommentierte beispielsweise ein Follower auf Instagram.

Getty Images Liz Hurley und ihr Sohn Damian im Januar 2023 in London

Getty Images Damian Hurley und Elizabeth Hurley, 2024

