Deshalb soll Britney Spears ihr Insta-Profil gelöscht haben!

Nachdem vergangene Woche der Gerichtsprozess zwischen Britney Spears (42) und ihrem Vater Jamie Spears (71) ein Ende gefunden hatte, löschte die "Toxic"-Interpretin kurzerhand ihr Instagram-Profil. Mit dieser Entscheidung sorgte sie für viel Aufregung unter ihren Fans. Obwohl ihr Account nur wenige Stunden aus dem Netz genommen wurde, häuften sich wilde Spekulationen über ihr Verschwinden. Ein Insider will nun den genauen Grund für die Löschung kennen und bringt Licht ins Dunkel. "Britney hat ihren Instagram-Account vorübergehend abgeschaltet, um sich eine Auszeit zu gönnen und Zeit mit ihren Freunden zu verbringen, nachdem sie den Rechtsstreit mit ihrem Vater Jamie beendet hat", verrät die Quelle gegenüber Mail Online.

Diese Auszeit hielt aber nicht besonders lange an. Denn nur wenige Stunden später reaktivierte die Popikone ihr Profil wieder. Die kurze Social-Media-Pause scheint Britney aber ausgereicht zu haben. "Sie hat das getan, was in ihrem besten Interesse war, um für immer mit ihm fertig zu sein, und sie könnte nicht glücklicher sein", stellt der Informant klar. Und auch die Gerüchte, die Sängerin stehe kurz vor dem Bankrott, widerlegt der Insider. Er erklärt, um Britney habe keiner Angst, sie sei weit davon entfernt, pleite zu gehen. Er räumt allerdings ein, dass sie die Nutzung ihres Privatjets einschränken müsse.

Britney und ihr Vater hatten sich jahrelang in einem Rechtsstreit befunden. Jamie übernahm einige Jahre die Vormundschaft für die zweifache Mutter und hatte unter anderem die Kontrolle über ihr gesamtes Vermögen. Zwar ist die "Baby One More Time"-Interpretin ihren Vater als Vormund schon etwas länger los, das Gerichtsurteil vor wenigen Tagen hätte aber nicht niederschmetternder sein können: Britney bekommt kein Geld von Jamie und muss zudem die Gerichtskosten in Höhe von über zwei Millionen Euro übernehmen.

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Rachpoot / MEGA Britney Spears und ihr Vater Jamie Spears, 2008

