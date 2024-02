Kriselt es immer noch? Samira Cilingir gibt ein Ehe-Update

Haben sich Samira und Yasin Cilingir (33) mittlerweile wieder angenähert? Die ehemaligen Love Island-Kandidaten sind seit 2021 miteinander verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder – Sohnemann Malik und Töchterchen Medina. Seit gut eineinhalb Jahren ist ihre Ehe jedoch immer wieder am Kriseln. Vor wenigen Monaten haben sie sich sogar dazu entschieden, eine Pause einzulegen. Ist mittlerweile ein Ende in Sicht? Samira gibt ein Beziehungs-Update!

In ihrer Instagram-Story verriet die Influencerin, dass die Situation so, wie sie jetzt sei, am besten funktioniere. Sie wollen sich aber Zeit lassen. "Wir beide sind Menschen. Wir reparieren so lange, bis es wirklich gar nicht mehr funktioniert. Ich finde, heutzutage ist es so traurig, dass man sagt: 'Komm, wir schmeißen eine Beziehung weg'", erklärte die Hamburgerin. Ihrer Meinung nach seien alte Sachen die Besten: "Das bedeutet: Alte Möbel kannst du reparieren – diese Qualität findest du nie wieder."

Dass es am Anfang ihrer Beziehung so schnell vorangegangen sei, bereue Samira nicht: "Wir wollten das auch alles so. Das war auch alles so geplant. Wir haben gesagt, wir wollen eine Familie, so schnell, wie es geht." Im Nachhinein haben sie jedoch nie wirklich Zeit nur für sich gehabt. "Da ist die Ehe einfach am Kriseln", gestand sich die Hamburgerin ein. Dennoch werden Yasin und sie dafür kämpfen.

Instagram / samira.bne Samira Cilingir

Instagram / samira.bne Samira und Yasin Cilingir, Realitystars

Instagram / samira.bne Samira und Yasin Cilingir mit ihrem Baby

