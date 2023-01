Pointer-Sisters-Sängerin Anita Pointer stirbt mit 74 Jahren

Große Trauer um Anita Pointer. In den 70er- und 80er-Jahren wurde die US-Amerikanerin mit der Band The Pointer Sisters berühmt. Zusammen mit ihren Schwestern Bonnie und June gründete sie das Trio. Mit ihrer Musik konnten sie die Genres R&B, Funk und auch Country maßgeblich beeinflussen. Doch jetzt gibt es für die Fans eine traurige Nachricht: Anita ist am Silvesterabend verstorben.

Wie The Mirror berichtet, teilt der Presseagent der Pointer Sisters heute mit, dass Anita im Kreise ihrer Familie im Alter von 74 Jahren verstorben ist. "Wir sind zutiefst traurig über den Verlust von Anita. Aber es tröstet uns zu wissen, dass sie jetzt bei ihrer Tochter Jada und ihren Schwestern June und Bonnie ist und ihren Frieden gefunden hat", erklärt die Familie in einem emotionalen Statement. Zur Todesursache der Sängerin ist bisher noch nichts bekannt.

Anita folgt ihren beiden Schwestern Bonnie und June. Bonnie starb 2020 und folgte ihrer Schwester June, die 2006 verstarb. Zudem betrauerte Anita bereits den Verlust ihrer Tochter Jada, die 2003 ihrer Bauchspeicheldrüsenkrebserkrankung erlag. Danach zog sie ihre Enkeltochter Roxie auf. Jada inspirierte ihre Mutter in den 70ern sogar zu einem Song, der dann nach ihr benannt wurde.

Getty Images Anita Pointer, US-amerikanische Sängerin

Getty Images The Pointer Sisters im Juli 2009

Getty Images Anita Pointer im März 2014

