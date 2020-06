Große Trauer in der Musikwelt: Bonnie Pointer ist im Alter von 69 Jahren verstorben. Die Sängerin wurde an der Seite ihrer Schwestern durch die Band The Pointer Sisters berühmt, die in den 1970er- und 1980er-Jahren mit Hits wie "I'm So Excited" große Erfolge feierte. Aber auch als Solo-Künstlerin konnte sich Bonnie einen Namen machen. Jetzt gab ihre Schwester Anita die traurige Nachricht von Bonnies Tod bekannt.

Gegenüber TMZ bestätigte Bonnies ehemaliges Bandmitglied Anita die tragischen News: "Mit großer Trauer muss ich den Fans der Pointer Sisters bekannt geben, dass meine Schwester Bonnie heute Morgen gestorben ist. Unsere Familie ist am Boden zerstört. Im Namen meiner Geschwister, mir und der gesamten Pointer-Familie bitten wir um eure Gebete." Woran die Musikerin verstorben ist, ist bisher noch nicht bekannt. Mit rührenden Zeilen erinnert sich Anita an die innige Beziehung zu ihrer Schwester: "Bonnie war meine beste Freundin und wir haben jeden Tag miteinander gesprochen. Wir haben uns in unserem Leben nicht einmal gestritten. Ich vermisse sie schon jetzt und ich werde sie irgendwann wiedersehen."

Sowohl mit den Pointer Sisters, als auch in ihrer Solokarriere konnte Bonnie einige Erfolge feiern. Sie konnte zum Beispiel unter anderem einen Grammy mit nach Hause nehmen. Ihr größter Hit ohne ihre Schwestern war der Song "Heaven Must Have Sent You".

Getty Images The Pointer Sisters, 1974

Getty Images Bonnie Pointer in Beverly Hills, 2012

Getty Images Bonnie Pointer, 2010



