Rasanter: Fünfte Staffel "Stranger Things" wird ganz anders

Die fünfte Staffel von Stranger Things wird ganz anders als die vorigen. Seit Sommer dieses Jahres sollen die Macher der Erfolgsserie endlich die Arbeit an der fünften und letzten Staffel aufgenommen haben. Der Dreh scheint somit bereits in vollem Gange zu sein und die Fans können das große Finale kaum erwarten. Jetzt verraten die Produzenten Matt und Ross Duffer (38) auch endlich, was von der fünften Staffel erwartet werden kann.

Im Gespräch mit Variety erzählen die Duffer-Brüder, dass die letzte Season von "Stranger Things" offenbar anders aussehen wird als die Vorgänger. Demnach wird sich diese Staffel vor allem durch die Länge unterscheiden: Sie soll wesentlich kürzer, dafür aber schnelllebiger werden. "Es gibt einen Grund, aus dem wir erwarten, dass sie nicht so lang wird. Es dauert sonst immer fast zwei Stunden, bis unsere Kinder überhaupt in die übernatürlichen Geheimnisse reingezogen werden", erklärt Matt. Die ersten beiden Folgen von Staffel fünf sollen sich hingegen nicht mit den Problemen der Kids in Sachen Dates oder Schule beschäftigen.

Auch wenn nach Staffel fünf Schluss ist, brauchen sich die Fans noch nicht von "Stranger Things" zu verabschieden. Es ist immerhin mindestens ein Spin-off geplant. Die Serienmacher lassen aber die Träume eines Ablegers über Hauptdarstellerin Eleven (Millie Bobby Brown, 18) oder Publikumsliebling Dustin (Gaten Matarazzo, 20) platzen. Das sei für sie uninteressant, weil ihre Geschichten in der Serie schon behandelt wurden.

Getty Images Matt und Ross Duffer, "Stranger Things"-Erfinder

Netflix Finn Wolfhard als Mike Wheeler und Noah Schnapp als Will Byers in "Stranger Things"

Netflix Joe Keery, Gaten Matarazzo, Sadie Sink, Maya Hawke, Natalia Dyer und Caleb McLaughlin

