Es gibt neue Details zur fünften "Stranger Things"-Staffel

Nach einer langen Wartezeit gibt es endlich neue Einblicke in die kommende fünfte Staffel von Stranger Things, die zugleich den Abschluss der erfolgreichen Netflix-Serie markieren wird. Die Duffer-Brüder, die kreativen Köpfe hinter dem Serienphänomen, bestätigten, dass die acht Episoden im Jahr 2025 veröffentlicht werden sollen – und das möglicherweise in zwei Teilen. Laut Filmfare sollen die ersten sechs Folgen für den 10. Oktober 2025 geplant sein und die finalen zwei Episoden am 27. November desselben Jahres erscheinen. Auch wenn Netflix selbst diese Daten noch nicht offiziell bestätigt hat, machen sich die Langzeitfans bereit für den großen Showdown in Hawkins.

Für die kommende Staffel kündigten die Macher Material in Spielfilmlänge an, da sie für den Abschluss der Serie mehr als 600 Stunden gedreht haben. Thematisch dürfen sich die Zuschauer auf einen Zeitsprung in das Jahr 1987 und den Kampf gegen Vecna freuen, der trotz seiner schweren Verletzungen längst nicht besiegt ist. Neben den altbekannten Stars wie Millie Bobby Brown (21), Finn Wolfhard (22) und Noah Schnapp (20) wird auch Sci-Fi-Legende Linda Hamilton (68) erstmals Teil des Casts sein. Währenddessen sorgt eine Live-Show in London rund um die Vorgeschichte von Hawkins dafür, dass die Fans gut über die Wartezeit hinwegkommen.

Schon früh begeisterten die Duffer-Brüder Fans und Kritiker gleichermaßen mit ihrer detailverliebten Inszenierung der 80er-Jahre in der Kleinstadt Hawkins. Neben mysteriösen Ereignissen ist es vor allem die Verbundenheit und Chemie zwischen den Charakteren, die "Stranger Things" zu einer Kultserie gemacht hat. Mit ihrem Erfolg katapultierte die Show auch junge Talente wie Millie Bobby Brown und Sadie Sink (23) ins Rampenlicht. Dass die Brüder den letzten Akt der Serie mit großer Sorgfalt angehen, versicherten sie wiederholt. Ihre letzte Staffel wird nicht nur das Leben der Figuren auf den Kopf stellen, sondern auch die treue Fangemeinde emotional in Atem halten.

Atsushi Nishijima/Netflix Der Cast von "Stranger Things" Staffel fünf

Netflix Der Cast von "Stranger Things"

