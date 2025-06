Das sind die gruseligen Horror-Neuerscheinungen auf Netflix

Netflix hat für 2025 erneut ein blutiges und spannungsgeladenes Programm für Horrorfans zusammengestellt. Der Streaming-Dienst nimmt zahlreiche neue und altbekannte Schocker ins Angebot – darunter Guillermo del Toros (60) düstere Interpretation von Mary Shelleys "Frankenstein", die im November erscheint und Oscar Isaac (45) und Jacob Elordi (27) in den Hauptrollen zeigt. Auch das "Fear Street"-Franchise kehrt mit "Prom Queen" zurück und inszeniert eine grausige Abschlussballnacht an der Shadyside High. Für Fans tierischen Horrors wird der Alligatorschocker "Crawl" verfügbar sein, während Sci-Fi- und Dystopie-Liebhaber mit dem deutschen Beitrag "Cassandra" auf ihre Kosten kommen – bei dem eine KI-Assistentin für Gänsehaut sorgt.

Neben neuen Produktionen setzt Netflix auch auf Fortsetzungen bekannter Hits. So endet die Erfolgsserie Stranger Things mit der fünften Staffel, die am 27. November 2025 startet und den finalen Kampf gegen Vecna in Hawkins verspricht. Die südkoreanische Zombie-Serie "All of Us Are Dead" soll ebenfalls eine zweite Staffel erhalten. Auch Anime-Fans dürfen sich freuen: "Der Sommer, in dem Hikaru starb" – die Psycho-Horror-Adaption eines beliebten Mangas – wird weltweit auf Netflix veröffentlicht. Ein genaues Startdatum fehlt zwar noch, doch die Spannung unter den Fans ist schon jetzt groß.

Netflix setzt mit diesem Angebot seine Linie fort, Serien- und Filmfans gleichermaßen zu begeistern. Bereits in diesem Monat sorgte das Comeback des koreanischen Mega-Hits Squid Game für Aufsehen. Auch die Vielfalt des Juni-Programms mit internationalem Flair – darunter die neue Staffel der Familiendrama-Serie "Ginny & Georgia" – zeigt, wie breit Netflix sein Repertoire an Genres und Geschichten aufstellt. Streaming-Fans können sich auf einen abwechslungsreichen Sommer freuen, bevor im Herbst die Horror-Saison in die nächste Runde geht.

Atsushi Nishijima/Netflix Der Cast von "Stranger Things" Staffel fünf

Noh Ju-han / Netflix, © 2025 Netflix, Inc. Szene aus der dritten "Squid Game"-Staffel

