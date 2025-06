David Harbour ist froh über das Ende von "Stranger Things"

David Harbour (50), bekannt aus der Erfolgsserie Stranger Things, hat sich erleichtert über das bevorstehende Ende der Serie geäußert. Im Gespräch mit Scarlett Johansson (40) für Interview verriet der Schauspieler, dass er nach zehn Jahren mit der Netflix-Produktion bereit sei, neue Wege einzuschlagen. Die Serie, die 2016 startete, wird mit der für den 26. November geplanten fünften Staffel abgeschlossen. "Man erreicht einen Punkt, an dem man sich fragt, wie viel Geschichte noch übrig ist", erklärte David, der im Laufe der Jahre zunehmend das Bedürfnis verspürte, sich kreativ neuen Herausforderungen zu widmen.

Schon während der früheren Staffeln hegte David gemischte Gefühle in Bezug auf seine langjährige Zugehörigkeit zur Serie. Zwar liebte er anfangs das Team und die Arbeit daran, doch mit der Zeit spürte er, wie sehr sich ein Schauspieler durch solch eine langfristige Rolle auch eingeschränkt fühlen kann. Scarlett, die selbst Erfahrung mit wiederkehrenden Rollen im Marvel Cinematic Universe hat, sprach im Interview darüber, wie stark eine solche Verpflichtung die eigene Identität prägen kann – eine Einschätzung, der David voll und ganz zustimmte. Er erwähnte zudem, dass selbst kleine Entscheidungen, etwa das Verändern äußerer Merkmale, während einer laufenden Serie oft nicht möglich seien.

Für die Fans von "Stranger Things" dürfte das Finale dennoch ein echtes Highlight werden. David hatte die letzte Episode bereits in höchsten Tönen gelobt und betont, wie sehr ihn die Arbeit der Macher beeindruckt habe. Neben der Serie zeigte der Schauspieler in den vergangenen Jahren seine Vielseitigkeit – unter anderem in Filmen und Projekten jenseits der mystischen Welt von Hawkins. Mit dem Ende von "Stranger Things" blickt David nun neuen Möglichkeiten entgegen, um sich weiterzuentwickeln und sein Repertoire zu erweitern.

Getty Images "Stranger Things"-Cast bei der Premiere der 4. Staffel 2022 in New York

Getty Images David Harbour, Schauspieler

