Finn Wolfhard bereut fehlende Therapie bei "Stranger Things"

Finn Wolfhard (22), der durch seine Rolle als Mike Wheeler in der Serie Stranger Things über Nacht bekannt wurde, hat jetzt in einem Interview mit People Magazine bedauert, nicht früher therapeutische Unterstützung gesucht zu haben. Der heute 22-Jährige reflektierte, wie überwältigend die plötzliche Berühmtheit nach dem Start der Serie im Jahr 2016 für ihn gewesen sei, als er erst 13 Jahre alt war. Finn erklärte: "Ich würde zu dem Zeitpunkt zurückgehen, als die Show erstmals herauskam und durchstartete, und ich würde mich direkt in Therapie begeben." Seine Offenheit hat eine Diskussion über den Druck ausgelöst, unter dem Kinderstars stehen.

Bereits in einem früheren Interview mit GQ enthüllte Finn, dass er während seiner Zeit bei "Stranger Things" mit Panikattacken zu kämpfen gehabt, aber nicht darüber gesprochen habe, da die Geschwindigkeit und Intensität seiner Karriere kaum Raum dafür gelassen hätten. Diese neuen Einblicke führten in den sozialen Medien zu zahlreichen Kommentaren, die fordern, dass Kinderakteure verpflichtend psychologische Unterstützung erhalten sollten. Einige Fans argumentierten laut BuzzFeed, dass Streaming-Giganten wie Netflix diese Unterstützung in die Verträge der jungen Darsteller aufnehmen sollten, während andere betonten, dass Agenten mehr Verantwortung für das Wohl ihrer Klienten übernehmen müssten. Finns Aussagen betonen die Notwendigkeit, über die mentale Gesundheit junger Schauspieler zu sprechen – ein Thema, das oft von den schillernden Erfolgen Hollywoods überschattet wird.

Abseits der Herausforderungen im Umgang mit dem frühen Ruhm hat Finn mit "Stranger Things" eine prägende Lebensphase erfahren. Schon früh entwickelte er durch die Serie enge Freundschaften mit seinen Co-Stars wie Millie Bobby Brown (21) und Gaten Matarazzo (22), die er wohl bis heute pflegt. Neben der Schauspielerei verfolgt Finn mit großer Leidenschaft seine musikalische Karriere als Mitglied der Band The Aubreys. In Interviews betonte er wiederholt, wie wichtig ihm kreative Freiräume und persönliche Beziehungen seien, vor allem nach den intensiven Jahren, die er mit der Serie verbracht habe. Finn scheint entschlossen, aus den Erfahrungen seiner Jugend zu lernen und sich weiterhin Raum für das zu schaffen, was ihm wirklich am Herzen liegt.

