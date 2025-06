Erster Trailer zu Staffel fünf von "Stranger Things" ist da

Die Erfolgsgeschichte von Stranger Things nähert sich nun ihrem großen Finale. Netflix veröffentlichte jetzt einen ersten Teaser-Trailer zur fünften Staffel der Mystery-Serie aufi Instagram und verriet zugleich die Starttermine für das dreigeteilte Abschiedskapitel. Der erste Teil wird am 26. November 2025 erscheinen, der zweite Teil zu Weihnachten folgen und das Finale die Zuschauer zu Silvester in Atem halten. Mit dabei sind wieder die Fanlieblinge Millie Bobby Brown (21) als Eleven, Finn Wolfhard (22) als Mike, Noah Schnapp (20) als Will und viele weitere bekannte Gesichter aus Hawkins. Die Serie begeistert nun seit fast neun Jahren ein Millionenpublikum und bringt die Geschichte um die Freunde und ihren Kampf gegen das Böse in Hawkins mit dieser Staffel zu einem epischen Ende.

Inhaltlich schließt die neue Staffel eineinhalb Jahre nach den dramatischen Ereignissen von Staffel 4 an, in denen der Bösewicht Vecna vorübergehend besiegt und Max, gespielt von Sadie Sink (23), aus dessen Klauen befreit wurde – jedoch mit schweren Folgen. Max ist seither erblindet, und Eddie Munson, dargestellt von Joseph Quinn (31), hat den Kampf wohl nicht überlebt. Staffel 5 bringt die Clique für einen finalen Showdown zurück, um sich erneut dem übermächtigen Vecna zu stellen. Robin-Darstellerin Maya Hawke (26) verriet laut Moviepilot, dass die acht neuen Episoden aufgrund ihrer Länge fast schon den Eindruck von Kinofilmen vermitteln. Ob es den Freunden diesmal gelingt, Hawkins endgültig zu retten, wird die Fans in Spannung halten.

Seit ihrem Start im Jahr 2016 entwickelte sich "Stranger Things" zu einer der bekanntesten Produktionen des Streamingdienstes. Die Serie verbindet nostalgische 80er-Jahre-Elemente mit Gänsehautgarantie und starken Charakteren. Viele der Darsteller, allen voran Millie Bobby Brown, erlangten durch ihre Rollen großen Ruhm. Besonders beeindruckend ist die Entwicklung ihrer Figuren und die tiefe Freundschaft, die die Schauspieler auch abseits der Kameras verbindet. Fans weltweit fiebern nun dem Abschluss entgegen und spekulieren, welche Wendungen und Verluste sie in der finalen Staffel erwarten. Klar ist: Einen Jahreswechsel mit mehr Spannung hätten sich die Zuschauer wohl kaum wünschen können.

Atsushi Nishijima/Netflix Der Cast von "Stranger Things" Staffel fünf

Courtesy of Netflix Maya Hawke, Joe Keery und Natalia Dyer in "Stranger Things"

