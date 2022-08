"Stranger Things"-Macher arbeiten endlich an fünfter Staffel

Die Vorbereitungen für die finale Staffel von Stranger Things haben offiziell begonnen! Im vergangenen Juli durften sich die Serien-Liebhaber zuletzt über Neuigkeiten aus Hawkins freuen, als der zweite Teil der vierten Staffel auf Netflix veröffentlicht wurde. Doch damit ging auch eine leichte Sentimentalität einher, denn im Februar 2022 hatte der Streamingdienst verkündet, dass die fünfte Staffel der beliebten Mystery-Serie auch die allerletzte sein wird. Mittlerweile arbeiten die Autoren von "Stranger Things" auch schon an dem Drehbuch.

Auf dem offiziellen Twitter-Account der "Stranger Things"-Macher wurde am Dienstag ein Foto einer weißen Tafel veröffentlicht – in Rot und Schwarz war darauf "Stranger Things 5" zu lesen. Den Schnappschuss betitelten die Autoren schlicht mit den Worten: "Tag eins". Ross Duffer (38) hatte bereits vor einigen Wochen angedeutet, dass die Vorbereitungen für die finale Staffel Anfang August beginnen werden. In einem Gespräch mit Collider erzählte er: "Wir werden im Juli einen kleinen Urlaub machen [...]. Ich weiß, dass das Drehbuchschreiben in der ersten Augustwoche beginnen wird".

Unter dem Tweet zeigten sich viele Follower angesichts der Neuigkeiten aufgeregt, dass das Skript für die finalen Episoden aktuell in der Mache ist. So forderten viele Nutzer beispielsweise, dass der Fan-Liebling Eddie Munson (Joseph Quinn, 29) trotz seines emotionalen Todes in der vierten Staffel zurückkehren solle. Auch für Max (Sadie Sink, 20), Will (Noah Schnapp, 17) oder Robin (Maya Hawke, 24) setzten sich die Serien-Liebhaber in den Kommentaren ein.

Anzeige

Twitter / https://twitter.com/strangerwriters Whiteboard der "Stranger Things"-Autoren zur fünften Staffel

Anzeige

Netflix Joe Keery, Natalia Dyer, Maya Hawke und Joseph Quinn in "Stranger Things 4"

Anzeige

Getty Images Der "Stranger Things"-Cast im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de