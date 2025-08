Mutter zu werden war schon immer Elisabeth Seitz' Traum

Im Mai gab Elisabeth Seitz (31) ihr Karriereende bekannt – aus einem wunderschönen Grund: Die ehemalige Kunstturnerin erwartet ihr erstes Baby. Mittlerweile ist sie hochschwanger und scheint die Reise zur Mutterschaft in vollen Zügen zu genießen. Mama zu werden, das war schon immer ein Wunsch von Elisabeth. "Verwirkliche deine Träume. Das war schon immer mein Lebensmotto und wird es auch immer bleiben", erklärte sie auf Instagram zu einem Foto, auf dem sie auf einer Yogamatte liebevoll ihren Babybauch hält.

Vor wenigen Monaten gab Elisabeth emotional bekannt, künftig nicht mehr als Profiturnerin aktiv zu sein. "Jetzt beginnt ein neues Kapitel – und ich blicke mit Vorfreude und Spannung in die Zukunft. Ganz besonders freue ich mich aber auf das größte Abenteuer meines Lebens: unser kleines Wunder, das wir Ende dieses Jahres erwarten", kündigte die 31-Jährige damals an. Den ersten Nachwuchs erwartet sie zusammen mit ihrem Partner Nils Heyden. Details über ihre Schwangerschaft verriet Elisabeth bislang nicht.

Elisabeth kann auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken: So errang sie acht deutsche Mehrkampf-Meistertitel und nahm an drei Olympischen Spielen teil. Internationale Erfolge, wie der Europameistertitel 2022 am Stufenbarren, und die mehrfache Auszeichnung als "Turnerin des Jahres" machten sie zu einer der erfolgreichsten Kunstturnerinnen Deutschlands. Trotz all dieser Leistungen stand für Elisabeth, die stets von ihrer Bodenständigkeit und ihrer Zielstrebigkeit geprägt war, ein Wunsch immer im Vordergrund: die Gründung einer eigenen Familie. Und dieser Traum geht nun schon bald in Erfüllung.

Instagram / seitzeli Elisabeth Seitz im Juli 2025

Getty Images Elisabeth Seitz und Nils Heyden, 2023

Instagram / seitzeli Elisabeth Seitz, Juni 2025

