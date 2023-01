Bachelor-Star Tim Robards rettet zwei Menschen vor Ertrinken

Tim Robards hat echten Heldenmut bewiesen. Der ausgebildete Chiropraktiker war 2013 der allererste australische Bachelor und fand mit Anna Heinrich offenbar direkt die große Liebe seines Lebens. Immerhin krönte das Paar sein Liebesglück im November 2020 mit der Geburt seiner gemeinsamen Tochter Elle. Nun hat Tim allerdings mit einer ganz anderen Sache Schlagzeilen gemacht: Er rettete zwei Menschen das Leben.

Der Ex-Bachelor erzählte am Montag in einem Video auf Instagram von seiner heldenhaften Rettung. "Bin gerade hier unten am Bondi Beach. Ich bin gerade ein paar Runden im Sand gelaufen und habe dann gesehen, wie zwei Leute von einer Strömung mitgerissen wurden", schilderte er außer Atem. "Also musste ich meinen Retterhut aufsetzen und hinausgehen, um einen der beiden zu packen und zurück ans Ufer zu ziehen." Tim fügte hinzu, dass er auf halbem Weg einen Rettungsschwimmer auf sich aufmerksam gemacht habe, von dem er annehme, dass er die andere Person gerettet hat.

"Wie auch immer, das war ein bisschen aufregend, frohes neues Jahr. Es ist ein ziemlich anstrengender Tag hier unten. Ich gehe jetzt nach Hause und trinke ein Bier", verriet Tim seine Pläne. "Sicherlich gibt es eine Medaille oder einen exklusiven Klub oder so etwas, dem ich nun beitreten kann", fuhr er mit einem Lächeln fort.

Anzeige

Instagram / mrtimrobards Anna Heinrich und Tim Robards mit ihrer Tochter Elle

Anzeige

Getty Images Tim Robards, November 2019

Anzeige

Getty Images Tim Robards, ehemaliger Bachelor

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de