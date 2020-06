Es wird ein... Das Bachelor-Paar Anna Heinrich und Tim Robards gab vor einigen Wochen bekannt, dass es sein erstes Kind erwartet. Beide seien schon jetzt sehr aufgeregt und gespannt auf die vielen neuen Erfahrungen. Im Netz hält die werdende Mama ihre Fans seitdem mit regelmäßigen Updates zu ihrem wachsenden Babybauch auf dem Laufenden. Nun enthüllten die Verliebten auch endlich, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird!

"Der Moment, wenn du herausfindest, dass du ein Mädchen bekommst", lautete der Titel zu Annas Schnappschuss auf Instagram. Darauf sind sie und ihr Tim zu sehen, während ein rosa Konfettiregen um sie herumwirbelt – das Zeichen, dass sie Eltern einer Tochter werden. Auch der werdende Papa freut sich riesig, wie ein Post auf seinem Insta-Account vermuten lässt. Zu dem Video, in dem die Verkündung des Babygeschlechts festgehalten wurde, schrieb er nur diese rührenden Zeilen: "Ich kann es immer noch nicht glauben, Vater zu werden, aber ich kann es kaum erwarten, mein kleines Mädchen in so viel Liebe, Umarmungen und bärtige Küsse zu hüllen."

Tim und Anna verliebten sich 2013 in der ersten Staffel der australischen Version von Der Bachelor ineinander. Vier Jahre später fragte der Hottie seine Freundin während eines romantischen Urlaubs, ob sie seine Frau werden wolle – und natürlich antwortete sie mit Ja. 2018 feierten sie dann mit Freunden und Familie ihre Traumhochzeit in Italien.

Instagram/annaheinrich1 Anna Heinrich, Juni 2020

Instagram/annaheinrich1 Anna Heinrich und Tim Robards, Mai 2020

Instagram/annaheinrich1 Tim Robards und Anna Heinrich, Januar 2020

