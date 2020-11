Oh là là, so sexy zeigt sich Anna Heinrich! Während ihrer Schwangerschaft gab die Reality-TV-Bekanntheit ihren Fans regelmäßig Updates und präsentierte stolz ihren wachsenden Babybauch. Im Oktober konnten die Blondine und ihr Mann Tim Robards dann endlich ihre niedliche Tochter Elle Robards in den Armen halten. Jetzt, nicht mal einen Monat später, ist von ihrem XXL-Babybauch nichts mehr zu sehen. Im Netz zeigte Anna nun zum ersten Mal ihren beeindruckenden After-Baby-Body.

Nur zwei Wochen nach der Geburt scheint sich die frisch gebackene Mama in ihrem Körper pudelwohl zu fühlen. Auf Instagram postete Anna ein sexy Bild von sich und einer Freundin auf einer Jacht und schrieb dazu: "Frühe Glückwünsche zum Geburtstag (für mich)." Auf dem Schnappschuss trägt sie ein schwarzes Bandeau-Bikinioberteil und eine Badehose mit hoher Taille. Gemeinsam mit ihrem Ehemann und Freunden feierte die Beauty ihren 34. Geburtstag im Hafen von Sydney.

Doch nicht nur Anna setzte bei dem Trip ihren Körper gekonnt in Szene, auch ihr Mann veröffentlichte nach dem Ausflug heiße Fotos. Auf seinem Profil postete er mehrere Schnappschüsse von sich – unter anderem, wie er oberkörperfrei vor dem Grill steht.

Instagram / christiewhitehill Anna Heinrich feiert ihren 34. Geburtstag

Instagram / annaheinrich1 Anna Heinrich, Influencerin

Instagram / mrtimrobards Tim Robards im November 2020

