Tim Robards und Anna Heinrich verkündeten vor wenigen Tagen, dass sie zum ersten Mal Eltern werden. Nachdem sich das Paar 2013 bei der australischen Version von Der Bachelor kennen und lieben gelernt hat, heiratete es fünf Jahre später und krönt nun seine Liebe mit einem Baby. Erst vor wenigen Tagen wurde das Duo dann das erste Mal nach der Baby-News gesichtet: Total glücklich machten Tim und Anna einen kleinen Spaziergang!

Paparazzi erwischten das verliebte Pärchen am vergangenen Sonntag im entspannten Freizeitlook in Sydney. Total glücklich und zufrieden spazierten die beiden mit einem Kaffeebecher in der Hand nebeneinander her. Vor allem die werdende Mutter strahlt auf den Aufnahmen bis über beide Ohren – sie freut sich offensichtlich besonders auf den Nachwuchs. "Ich war in meinem ganzen Leben noch nie so nervös und aufgeregt wegen etwas, wie jetzt", erzählte sie The Sunday Telegraph überglücklich. Sie habe es sich schon lange gewünscht, Mutter zu werden.

Anna ist wohl auch ziemlich froh, dieses süße Wunder nicht mehr geheim halten zu müssen. "Es war so schwer, dieses Geheimnis in den vergangenen Monaten für uns zu behalten, aber endlich kann ich hinausposaunen, dass ich schwanger bin", heißt es in ihrem Babynews-Post auf Instagram.

Instagram / charlotteheinrich Tim Robards und Anna Heinrich, Mai 2020

KHAPGG / MEGA Tim Robards und Anna Heinrich im Mai 2020

Getty Images Tim Robards und Anna Heinrich im Februar 2018



