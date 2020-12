Übrig gebliebene Schwangerschaftspfunde sind hier Fehlanzeige! Mitte November hat sich das Leben von Anna Heinrich und Tim Robards um 180 Grad gedreht: Die beiden sind nämlich Eltern einer gesunden Tochter namens Elle geworden. Seitdem hält vor allem die frischgebackene Mama ihre Community mit Baby-Content auf dem Laufenden. Jetzt gibt sie aber ein ganz besonderes Update: Anna präsentiert – ziemlich verhüllt, aber dennoch deutlich sichtbar – ihren After-Baby-Body!

Auf ihrer Instagram-Seite teilt die Australierin ein Spiegel-Selfie von sich, das ihre Hammer-Figur nach der Geburt ihres Töchterchens zeigt. Unter ihrem beigefarbenen Sommerkleidchen zeichnen sich kaum noch Rundungen aus der Schwangerschaft ab – und das fällt auch ihrer Community auf. "Du siehst einfach fabelhaft aus" oder "Hinreißend! Man würde nicht denken, dass du gerade ein Baby zur Welt gebracht hast", kommentieren unter anderem zwei Follower.

Dass Anna mit ihrem Tim aktuell im absoluten Babyglück ist, machte sie erst vor wenigen Tagen deutlich. Zu einem niedlichen Familienschnappschuss schrieb die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin: "Ein ganz anderer Geburtstag in diesem Jahr, aber der bisher beste. Ich fühle mich so glücklich, euch beide zu haben. Ich liebe meine kleine Familie. Vielen Dank an Elle für das größte Geschenk von allen!"

Tim Robards und Anna Heinrich

Anna Heinrich, Influencerin

Tim Robards und Anna Heinrich mit ihrer Tochter

