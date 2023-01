Die Fortsetzung des Krimi-Erfolgs "Knives Out" ist auf Netflix eingeschlagen wie eine Bombe! Zwei Jahre lang mussten die Fans auf einen neuen Fall von Benoit Blanc warten. Einen Tag vor Heiligabend war es dann endlich so weit – Daniel Craig (54) schlüpfte für "Glass Onion" endlich wieder in die Rolle des Detektivs! Enttäuscht wurden die Krimi-Liebhaber offenbar nicht. Denn "Glass Onion" ist der dritterfolgreichste Film auf Netflix!

Wie Deadline berichtet, holt sich die Fortsetzung von "Knives Out" in der Kategorie der beliebtesten englischsprachigen Filme auf Netflix in der letzten Dezemberwoche den Titel. Doch nicht bloß das. "Glass Onion" ist zudem der am dritthäufigsten angesehene Film des Streamingdienstes überhaupt! Populärer waren bloß "Red Notice" mit Ryan Reynolds (46) und Dwayne "The Rock" Johnson (50) sowie "Don't Look Up" mit Leonardo DiCaprio (48) und Jennifer Lawrence (32). Doch immerhin glänzt auch der Krimi mit einer hochkarätigen Besetzung. Mit dabei sind neben Daniel Craig nämlich auch Outer Banks-Star Madelyn Cline (25), Kate Hudson (43), Edward Norton (53) und Kathryn Hahn.

Im Gegensatz zu vielen Drehbüchern, die James Bond-Star Daniel Craig sonst so bekommt, habe er bei den "Knives Out"-Filmen nicht lange gezögert. "Ich habe es gesehen und gelesen und wusste sofort, wer dieser Typ ist“, sagte der Brite gegenüber der Deutschen Presse-Agentur über das Drehbuch und seine Rolle. "Dass man etwas bekommt, was so ausgefeilt ist, so aufregend und witzig, das ist etwas, was nur sehr, sehr selten passiert", fügte der Krimi-Fan begeistert hinzu.

Netflix Darsteller in "Glass Onion"

Netflix Madelyn Cline in "Glass Onion"

Getty Images Daniel Craig beim Montclair Film Festival im Oktober 2022 in New Jersey

