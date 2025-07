Prime Video verfilmt Skandal-Game "Wolfenstein" als Serie

Nach "Fallout" nimmt Prime Video sich jetzt der nächsten Videospiel-Verfilmung an. Wie unter anderem Variety berichtet, arbeitet die Streaming-Plattform derzeit zusammen mit dem Entwicklerstudio MachineGames an einer Serie zum Game "Wolfenstein". Der Kriegsshooter erfreute sich in den vergangenen Jahren großer Beliebtheit und die Fans dürften sich über diese Ankündigung freuen. Erfolg ist zwar nicht garantiert, aber für die Umsetzung der Serie verpflichtete Amazon ein Team, das bereits Erfahrung mit der Verfilmung von Videospielen hat. Kopf der Produktion soll Patrick Somerville sein, der schon für die Erfolgsserie "Fallout" verantwortlich war. Zur Unterstützung holte der Regisseur angeblich auch das komplette Produktionsteam wieder ins Boot. Eine offizielle Bestätigung der "Wolfenstein"-Serie seitens Amazon steht allerdings noch aus.

Während die eingefleischten Fans sich sicher auf die Serie freuen werden, gibt es bestimmt auch solche, die die Stirn runzeln. "Wolfenstein" gilt nämlich als kontrovers und umstritten. Grund dafür ist der zentrale Handlungszeitraum und die Kulisse: Die gesamte Reihe spielt nämlich im Deutschland unter dem Nationalsozialismus und erzählt die Geschichte des Soldaten William "B.J." Blazkowicz im Zweiten Weltkrieg. In Deutschland landeten gleich mehrere Teile auf dem Index für jugendgefährdende Medien. Begründet wurde das mit Argumenten wie Gewalt- und Kriegsverherrlichung sowie der Verwendung von NS-Symbolen. Worauf die Serie sich inhaltlich konzentrieren wird, ist noch nicht bekannt. Ein erster Versuch, "Wolfenstein" zu verfilmen, scheiterte 2012 – vielleicht kann Patrick die Games aber diesmal gebührend umsetzen.

Nach dem Erfolg von "Fallout" scheint Amazon nun aber in Sachen Videospiel-Verfilmungen Blut geleckt zu haben. Die apokalyptische Serie mit Ella Purnell, Walton Goggins (53) und Kyle MacLachlan (66) ging vergangenes Jahr durch die Decke und platzierte sich wochenlang auf Platz eins der Streaming-Charts. Aktuell befindet sich die zweite Staffel in der Produktion. Allerdings müssen sich die Fans noch ein wenig gedulden, denn die Premiere ist erst für Dezember angesetzt. Dafür gab es im Mai gute Nachrichten: Im Rahmen der Prime-Video-Upfronts wurde eine dritte Staffel angekündigt. "Wir freuen uns sehr, dass unsere Zuschauer tiefer in die wunderbar surreale Welt von 'Fallout' eintauchen können", freute sich der TV-Chef der Amazon MGM Studios, Vernon Sanders.

Getty Images Präsentation von "Wolfenstein" beim Bethseda E3 Showcase, Juni 2019

Getty Images Patrick Somerville, Regisseur und Produzent

LMK/ActionPress Ella Purnell als Lucy McLean in "Fallout"

