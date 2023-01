Oliver Pocher wird bei der "Promi Darts WM 2023" ausgebuht

Bei der "Promi Darts WM" dreht sich alles rund um das sportliche Geschick der Teilnehmer. Sollte es zumindest. Oliver Pocher (44) ist ein ziemlich umstrittener Charakter in der deutschen Medienwelt. In diesem Jahr ist er Kandidat bei der fünften "Promi Darts WM" des Senders ProSieben. Doch das gab es bei dem beliebten Format wohl noch nie zuvor. Bereits bevor Oliver überhaupt einen Wurf machen kann, wird er vom Publikum ausgebuht!

Kaum betrat der Komiker mit seinem neuen Look die Bühne, erklangen auch schon die ersten Buhrufe aus dem Publikum heraus. Doch das war keine einmalige Sache. Jedes Mal, wenn der geborene Hannoveraner an der Reihe ist, erfüllen missgünstige Geräusche das gesamte Studio. "Jetzt hört doch mal auf zu buhen. Wirklich, das ist so uncool! Was soll denn das? Ich verstehe das gar nicht. Der macht doch gar nichts", äußert sich Olivers Frau Amira (30) völlig erbost, während sie vor ihrem eigenen Einsatz in der Moderationskabine sitzt.

Wie zahlreiche Zuschauerkommentare auf Twitter zeigen, stehen die Fans der Sendung offenbar auf der Seite des Publikums! "Ich weiß nicht, was ich lustiger finde: Dass Pocher ausgepfiffen wird oder dass seine Frau sich darüber aufregt", schreibt ein Nutzer begeistert. Auch ein anderer empfindet das Verhalten der Menge ziemlich berechtigt. "Hat Frau Pocher bisher nicht mitbekommen, dass ihr Mann nicht gerade durch Sympathie überzeugt?", fragt sich der Zuschauer.

Anzeige

Getty Images Oliver Pocher, deutscher Comedian

Anzeige

Getty Images Amira und Oliver Pocher bei "Let's Dance" 2022

Anzeige

Getty Images Amira Pocher bei der Duftstars 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de