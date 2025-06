Oliver Pocher kann Kim Virginias stille Geburt nicht glauben

Comedian Oliver Pocher (47) hat sich kürzlich auf seiner Plattform pocher.club zu einem tragischen Vorfall geäußert, der derzeit die sozialen Medien bewegt: Kim Virginia Hartung (30), bekannt aus diversen Reality-Formaten, hat kürzlich erklärt, ihr Kind verloren zu haben, nachdem jemand ihr in den Bauch getreten habe. Schon seit Längerem wird ihr jedoch von vielen Kritikern eine große Lüge vorgeworfen: Angeblich sei die Totgeburt nur erfunden, um zu vertuschen, dass sie nie schwanger gewesen sei. In seinen Ausführungen nannte Oliver den Vorfall das "Dramatischste, was passieren kann", betonte jedoch, dass er gezwungen sei, den Vorfall im Konjunktiv zu besprechen. "Inwieweit kann ich es glauben, von jemandem, der selbst aus einem Mini-Auffahrunfall in Dubai praktisch ein neues 9-11 macht?", wirft Oliver skeptisch in den Raum.

Mit seiner Aussage spielt der Comedian auf seiner Meinung nach übertriebene Darstellungen von Ereignissen an, die Kim in der Vergangenheit gemacht haben soll. Während viele in den sozialen Medien ihre Anteilnahme ausdrücken, scheiden sich die Geister daran, ob Olivers Zweifel gerechtfertigt sind. Während einige Kim ihre Unterstützung aussprechen, hinterfragen andere die von ihr geschilderten Ereignisse – auch HealthyMandy (30), Lisha Savage (39) und Laura Morante (34) äußerten bereits Zweifel an Kims Geschichte. In den Augen der Online-Community passen verschiedene Einzelheiten nicht zusammen, die in den vergangenen Monaten geschehen sind. Noch dazu vermuten einige kritische Stimmen, dass Kims einziges Babybauch-Foto nicht echt, sondern mit Photoshop bearbeitet sei.

Zwischen Kim Virginia Hartung und Oliver Pocher scheint es jedoch bereits seit Längerem Spannungen zu geben. Die Reality-TV-Darstellerin hatte den Comedian erst vor Kurzem über soziale Medien scharf kritisiert. Beide scheinen sich regelmäßig in ihren Online-Statements gegenseitig ins Visier zu nehmen. Oliver, bekannt für seine oft provokante Art, und Kim, die nicht davor zurückschreckt, öffentlich ihre Meinung zu äußern, bilden damit eine explosive Mischung. Wie sich ihr Verhältnis weiterentwickelt, beobachten Fans und Öffentlichkeit gleichermaßen gespannt.

Action Press, Instagram / kimvirginiaa Oliver Pocher und Kim Virginia Hartung

Instagram / kimvirginiaa Schwangere Kim Virginia und Nikola Glumac

ActionPress / Panama Pictures Oliver Pocher, November 2024