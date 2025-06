Cathy Hummels plaudert mit Olli Pocher über ihre Scheidung

Cathy Hummels (37) und Oliver Pocher (47), die kürzlich durch ihren vertrauten Umgang miteinander Schlagzeilen machten, trafen sich für die neue Ausgabe von "Hey Olli!" zu einem ehrlichen Gespräch über gescheiterte Ehen, verletzte Gefühle und das Leben danach. Cathy, die 2022 offiziell von Mats Hummels (36) geschieden wurde, erzählt, dass sie ihren Sohn Ludwig (7) "mehr oder weniger allein" großziehe. "Mit 37 hätte ich mir früher eigentlich nicht gewünscht, geschieden zu sein", gestand die Moderatorin leise und fügt hinzu, dass das Leben als Alleinerziehende oft eine Herausforderung sei.

Auch die Namensfrage zur Scheidung ließ sie nicht unkommentiert: "Ich heiße weiterhin Hummels, weil ich nicht anders heißen möchte als mein Sohn." Anders als bei Oliver, dessen Ex-Frau Amira Aly (32) den Nachnamen wieder ablegte, ist der gemeinsame Nachname für Cathy das letzte verbindende Element ihrer früheren Familie: "Das Einzige, was uns noch als Familie vereint, ist also der Name." Die Moderatorin betonte jedoch, dass der Kontakt zu ihrem Ex-Mann heutzutage "okay" sei und sie sich vor allem wünsche, dass es Mats gut gehe – schließlich sei auch das im Interesse ihres Sohnes.

Oliver ergänzte das Gespräch mit Anekdoten aus seiner zweiten Ehe mit Amira. "Der beste Punkt, der irgendwann entsteht, ist Gleichgültigkeit", erklärte er und machte damit deutlich, dass er die emotionsgeladenen Phasen hinter sich gelassen hat. Während bei ihm Amira die Initiative zur Trennung ergriff, schilderte Cathy, dass Mats derjenige war, der die Scheidung wollte. Die räumliche Trennung und der Lebensstil eines Fußballprofis hätten entscheidend dazu beigetragen, sagte Cathy nachdenklich.

Getty Images, Getty Images Collage: Cathy Hummels und Oliver Pocher

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels und Mats Hummels im März 2023

Getty Images Amira Aly und Oliver Pocher auf dem Oktoberfest in München im September 2022