So kam erste "Villa der Versuchung"-Folge bei den Fans an

Am 7. Juli feierte die neue Realityshow "Villa der Versuchung" ihre Premiere auf Sat.1 und lockte gleich 850.000 Zuschauer vor die Bildschirme. Mit einem Marktanteil von 8,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen lag sie sogar deutlich über dem Senderschnitt und war damit ein gelungener Start für Sat.1. Im Mittelpunkt der Sendung stehen Prominente wie Jimi Blue Ochsenknecht (33), Luigi Birofio (26) und Georgina Fleur (35), die sich dem ungewöhnlichen Konzept der Show stellen müssen. Während ihrer Live-Ausstrahlung rief die erste Folge allerdings gemischte Reaktionen bei den Fans hervor, wie zahlreiche Kommentare in den sozialen Medien zeigten.

Auf der Plattform X zeigten sich viele Fans etwas skeptisch, was die angebliche Unkenntnis der Teilnehmer über das Konzept der Show betrifft. Einige Zuschauer zweifelten lautstark daran, dass die Prominenten wirklich nicht wussten, dass ihnen sämtlicher Komfort entzogen würde. "Was für Verträge haben die unterschrieben, wenn sie nicht wissen, wofür sie engagiert werden?", fragte ein Nutzer. Ein anderer kommentierte: "Sie sind schon wieder alle soooooo verwundert. Also ich denke, bei Vertragsunterzeichnung wird doch sicher mal über das Konzept des Formats gesprochen." Doch es gab auch positive Stimmen: Einige lobten das Potenzial der Sendung, bei der kleine Annehmlichkeiten wie Kissen oder Cola teuer bezahlt werden müssen: "Prinzip Preisgeld für Luxus für die Bewohner! Dazu bissel Trash von den Promis und zack hast du eine neue Sendung zum Verlieben", schrieb ein begeisterter Fan.

Mit seinen vierzehn prominenten Bewohnern, die sich in einer minimalistisch ausgestatteten Villa in Thailand beweisen müssen, bietet das Format reichlich Zündstoff für interessante Geschichten. Neben Schauspiel-Spross Jimi und Realitystar Gigi gehören auch das Erotikmodel Bettie Ballhaus (47), die Trash-TV-Bekanntheiten Kate Merlan (38) und Jasmin Herren (46), Model Sara Kulka (35) und Ex-Richter Ronald Schill (66) zu den Teilnehmern. Dabei müssen alle versuchen, 250.000 Euro Preisgeld zu bewahren, indem sie den Verlockungen widerstehen. Ein Konzept, das – so der Tenor der Fan-Kommentare – auf jeden Fall Gesprächsstoff liefert und für emotionale Diskussionen sorgt.

Joyn / Michael de Boer Der "Villa der Versuchung"-Cast von Staffel 1

Joyn / Michael de Boer Sara Kulka bei "Villa der Versuchung"

Joyn / Michael de Boer Ronald Schill, "Villa der Versuchung"-Teilnehmer

