Hilary Duff entdeckt kleinen "Lizzie McGuire"-Fan im Flieger

Durch die Teenie-Sendung Lizzie McGuire wurde Hilary Duff (37) Anfang der 2000er zum Star. Die Serie erfreut sich bis heute großer Beliebtheit – und das auch bei Zuschauern, die die Anfänge gar nicht mitbekamen. Bei Instagram berichtet die Schauspielerin ihrer Community jetzt von einer süßen Fan-Begegnung. Sie postet ein Foto aus dem Flugzeug, auf dem in der Sitzreihe vor ihr ein kleines Mädchen mit einem Tablet in der Hand zu sehen ist. Auf dem Bildschirm läuft "Lizzie McGuire". "Süßes Mädchen vor mir, das gerade 'Lizzie' schaut – sie hatte keine Ahnung, dass ich hinter ihr saß", amüsiert sich Hilary. Angesprochen hat die US-Amerikanerin die Kleine aber nicht.

Von 2001 bis 2004 begeisterte Hilary in "Lizzie McGuire" auf dem Disney Channel. Nach wie vor hat die Serie Kultstatus und viele Fans wünschen sich ein Reboot oder eine Fortsetzung. Allerdings ist es sehr unwahrscheinlich, dass es dazu kommen wird. Eigentlich war für 2020 ein Revival geplant, das aber wieder abgesagt wurde, obwohl es Drehbücher für mehrere Episoden gab. Wie der Screenwriter Jonathan Hurwitz in einem TikTok-Video erklärte, tat sich Disney+ mit der angeblich zu anzüglichen Handlung schwer, die für die Protagonistin entwickelt wurde. "Lizzie wacht in Ethans Bett auf. Die animierte Lizzie taucht mit einer kleinen Checkliste auf. Ethan steht auf der Liste und sie kreuzt dieses Kästchen gleich zweimal an. Disney hat sich dabei nicht wohlgefühlt", meinte Jonathan.

Für Hilary scheint Lizzie ebenfalls bis heute eine große Bedeutung zu haben. Allerdings ist sie längst nicht mehr der Teenager, der sie damals vor der Kamera war. Die 37-Jährige ist mittlerweile nicht nur Schauspielerin und Sängerin, sondern auch Mutter von vier Kindern. Zusammen mit ihrem Mann Matthew Koma (38) hat sie drei Töchter. Ihr Sohn Luca stammt aus der vorherigen Ehe mit Mike Comrie (44). Wie schwer es manchmal ist, den Job und das turbulente Familienleben unter einen Hut zu bekommen, verriet Hilary Ende 2024 im Interview mit Us Weekly: "Manchmal fühlen wir uns einfach nicht alt genug für all diese Verantwortung. Wir sind beide 37 und wissen manchmal gar nicht, wie wir mit allem Schritt halten sollen."

Getty Images Hilary Duff, InStyle Imagemaker Awards 2024

ActionPress Hilary Duff als Lizzie McGuire 2001

Instagram / hilaryduff Hilary Duff mit Matthew Koma und ihren Kids