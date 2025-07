Jimi Blue Ochsenknecht hatte damals 250.000 Euro Schulden

Jimi Blue Ochsenknecht (33) sorgt derzeit für Schlagzeilen: Der Schauspieler sitzt aufgrund unbezahlter Restaurantrechnungen in Untersuchungshaft in Hamburg. Fast zeitgleich wird die neue Sat.1-Show "Villa der Versuchung" ausgestrahlt, in der Jimi Blue als Kandidat zu sehen ist. Kurios daran: In dem Format geht es vor allem ums Geld, und ausgerechnet er offenbart in der ersten Folge offen sein Schulden-Debakel. "Ich habe ein Faible für teure Sachen. Ich hatte Schulden, das waren so 250.000 Euro oder so", gesteht der ehemalige Teenie-Star. Die Promis können in der Sendung bis zu 250.000 Euro gewinnen – eine Summe, die ihm helfen könnte, seine finanzielle Krise zu bewältigen.

Die Realityshow, die von Verona Pooth (57) moderiert wird, bringt ihre Teilnehmer an ihre Grenzen: Jeglicher Luxus wird den Promis genommen und muss mit dem potenziellen Gewinn teuer erkauft werden. Schon beim Einzug begrüßt Mitstreiter Gigi Birofio (26) Jimi mit dem provokanten Satz: "Ich habe mit deiner Ex rumgemacht." Doch statt aufzubrausen, antwortet Jimi entspannt: "Und, war gut?" Als es später ums Haushalten geht, zeigt sich der Schauspieler als Stimme der Vernunft. Während andere Kandidaten verschwenderisch agieren, mahnt Jimi zur Sparsamkeit. Schauspieler Raúl Richter (38) lobt ihn dafür: "Mit Jimi habe ich einen Seelenverwandten gefunden. Wir haben da eine ähnliche Denkweise, was Fairplay angeht."

Jimi, der als Sohn von Natascha (60) und Uwe Ochsenknecht (69) in eine bekannte Familie hineingeboren wurde, hatte in den frühen 2000er-Jahren durch Filme wie "Die Wilden Kerle" große Erfolge. Doch so glamourös sein Start ins Showbusiness war, so turbulent verliefen die letzten Jahre. Neben seiner Karriere als Schauspieler, Musiker und Realitystar fiel er auch immer wieder mit privaten Problemen auf. So wurde am Montag bekannt, dass der 33-Jährige nach Österreich ausgeliefert werden darf. Dem Vater einer Tochter wird Betrug vorgeworfen.

Anzeige Anzeige

RTL Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht, Musiker