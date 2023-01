Mit 95: Synchronsprecher-Legende Lothar Blumhagen ist tot

Die deutsche Synchronsprecherwelt hat einen der ganz Großen verloren. Lothar Blumhagen lieh unter anderem Roger Moore (✝89) in der Rolle des Lord Brett Sinclair in der deutschen Fassung der Krimiserie "Die Zwei" seine Stimme. Außerdem sprach er erst vor zwei Jahren in "Knives Out – Mord ist Familiensache" die Rolle des Harlan Thrombey, die von Christopher Plummer (93) gespielt wurde. Jetzt ist Lothar tot.

Die Synchronsprecher-Legende starb am Dienstag im Alter von 95 Jahren – das hat die Nachrichtenagentur dpa aus dem Familienkreis erfahren. Er sei in Berlin in einem Krankenhaus "im Beisein seiner Familie friedlich eingeschlafen", teilte sein Sohn mit. "Seine Familie trauert um einen humorvollen, warmherzigen und großzügigen Vater, Schwiegervater und Großvater. Wir werden ihn als aufgeschlossenen, kunst- und literaturbegeisterten Menschen in Erinnerung behalten."

Lothar stand aber auch immer wieder für Fernsehfilme vor der Kamera und war ebenso auf Theaterbühnen zu sehen. Unter anderem übernahm er eine Rolle in den semi-dokumentarischen Filmen "Zeugin der Zeit – Käthe Kollwitz" und der BRD-DDR-Koproduktion "Caspar David Friedrich – Grenzen der Zeit".

Getty Images Christopher Plummer, Schauspieler

United Archives GmbH Lothar Blumhagen, Synchronsprecher

