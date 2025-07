Sidharth Malhotra und Kiara begrüßen Tochter auf der Welt

Sidharth Malhotra (40) und Kiara Advani (33) sind überglücklich: Das Bollywood-Paar hat am 15. Juli 2025 sein erstes Kind, eine gesunde Tochter, auf der Welt willkommen geheißen. Auf Instagram teilen die beiden jetzt die freudige Nachricht mit einem rosa gestalteten Foto, das rührende Worte enthält: "Unsere Herzen sind voller Freude und unsere Welt hat sich für immer verändert. Wir sind mit einem Mädchen gesegnet." Kurz nach der Geburt wurden Sidharths Eltern am Krankenhaus gesichtet, wo sie ihre Enkelin erstmals besuchten. Ein Video von ihrer Ankunft begeistert derzeit die Fans in den sozialen Medien.

Die Geburt der Tochter kam etwas früher als erwartet, denn der Geburtstermin war eigentlich für August angesetzt. Anfang des Jahres, im Februar, hatten Sidharth und Kiara ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht. Damals posierten die werdenden Eltern mit einem Paar Babysöckchen und schrieben: "Das größte Geschenk unseres Lebens ist bald da." Die Nachricht über die Geburt löst nun eine riesige Welle an Reaktionen in den sozialen Medien aus. Viele Prominente wie Sunil Grover, Bharti Singh oder Sophie Choudry übermitteln neben zahlreichen Fans dem Paar ihre Glückwünsche.

Kennengelernt hatten sich Sidharth und Kiara 2021 bei den Dreharbeiten zum Film "Shershaah", in dem ihre Chemie bereits alle begeisterte. Aus ihrer On-Screen-Romanze wurde bald eine echte Liebesgeschichte, die ihren Höhepunkt mit einer märchenhaften Hochzeit im Februar 2023 fand. Diese wurde im prachtvollen Suryagarh Palace in Rajasthan gefeiert. Jetzt, kaum zwei Jahre später, hat die Beziehung der beiden einen weiteren Meilenstein erreicht. Beruflich bleiben die stolzen Eltern weiterhin aktiv: Während Kiara mit "War 2" an einem neuen Action-Film arbeitet, bereitet sich Sidharth auf die romantische Komödie "Param Sundari" vor.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sidharth Malhotra und Kiara Advani, Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Kiara Advani, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Sidharth Malhotra und Kiara Advani, Februar 2023