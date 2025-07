Blitz-Comeback: Chryssanthi Kavazi hat Gastauftritt bei GZSZ

Chryssanthi Kavazi (36) kehrt für einen kurzen Gastauftritt zu GZSZ zurück. Nach über einem Jahr Babypause wird die Schauspielerin als Laura Bachmann vorerst in drei Episoden der Erfolgsserie zu sehen sein, bevor sie ab September wieder ihren festen Platz im Cast einnimmt. "Ich konnte die Nacht vorher kaum schlafen, weil ich so aufgeregt war!", gesteht Chryssanthi im RTL-Interview und fügt hinzu: "Als ich wieder im Studio stand und das Team sah, war es, als wäre ich nie weg gewesen – und gleichzeitig total überwältigend." In der Serie erwartet ihre Figur eine emotionale Story mit Betrug, Vaterschaft und vielen Tränen – eine turbulente Zeit für die Zuschauer.

Während ihrer Auszeit vom GZSZ-Set war die Schauspielerin jedoch alles andere als untätig. Neben der Erziehung ihrer zwei kleinen Kinder gründete sie ein eigenes Modelabel, Kavazi, das sie als "mein Herzensprojekt" bezeichnet. Auch wenn die Zeit mit ihren Liebsten für Chryssanthi etwas ganz Besonderes war, freut sie sich jetzt, wieder zu drehen: "Es war laut, chaotisch und wunderschön – aber jetzt freue ich mich riesig, wieder zurück am Set von GZSZ zu sein." Ihre Fans dürfen sich auf eine spannende und emotionale Storyline freuen, die ab September wieder alltäglicher Bestandteil der Serie sein wird – Drama inklusive.

Abseits ihres beruflichen Comebacks nimmt Chryssanthi auch privat viele Herausforderungen mit Leichtigkeit. Mit ihrem Ehemann Tom Beck (47), ebenfalls Schauspieler, teilt sie das Glück, zwei kleine Kinder großzuziehen. Besonders die Wochenenden genießt die Familie in vollen Zügen, da sie diese bewusst für gemeinsame Zeit reservieren. Trotz ihres vollen Terminplans schafft es Chryssanthi, eine Balance zwischen Familie und Karriere zu halten – ein beeindruckender Spagat, der zeigt, dass ihr Herz sowohl für die Schauspielerei als auch für ihr Privatleben schlägt.

ActionPress / AEDT Schauspielerin Chryssanthi Kavazi, Juli 2024

RTL / Anna Riedel Chryssanthi Kavazi und Felix von Jascheroff

Getty Images Schauspieler Tom Beck und Chryssanthi Kavazi